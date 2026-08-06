La voiture électrique Ford Fathom peut-elle devenir le nouveau Taurus de l’entreprise ?

Dans l’histoire de l’automobile, rares sont les entreprises qui ont besoin de produits marquants capables de bouleverser radicalement leur destin. Connue pour des modèles légendaires comme la Model T, la Taurus, le F-150 et l’Explorer, Ford éprouve depuis quelques années des difficultés à créer de tels projets à succès mondial. Selon les données d’ixbt.com, les ventes automobiles aux États-Unis ont augmenté de 6 % en 2025, pour atteindre 2,08 millions d’unités, mais ce chiffre reste deux fois inférieur au pic de 4,48 millions enregistré en 2000. Techcrunch.com le rapporte.

La direction de l’entreprise prend de nouvelles mesures pour rester compétitive dans les conditions actuelles du marché et apporter une réponse digne de ce nom aux véhicules électriques chinois, qui se développent rapidement dans le monde entier. Le directeur général de Ford, Jim Farley, compare la présentation prochaine du pick-up électrique baptisé Fathom à un véritable « moment Model T » pour la marque. Basé sur la nouvelle plateforme Universal EV, ce véhicule devrait changer favorablement le destin de l’entreprise.

Le modèle Fathom et ses avantages en matière de prix

Quelle que soit l’interprétation, la version de base du nouveau véhicule sera proposée à un prix très attractif pour les acheteurs. Selon le constructeur automobile, le prix de départ du pick-up Fathom sera de 29 945 dollars, frais de livraison et de préparation inclus. Ce montant est nettement inférieur au prix moyen actuel de 50 000 dollars pour les véhicules neufs et de 56 000 dollars pour les véhicules électriques.

Cependant, les consommateurs modernes ne choisissent pas une voiture uniquement en fonction de son prix abordable. C’est précisément là que Ford pourrait rencontrer plusieurs problèmes sérieux. Le Fathom arrive sur le segment des pick-up compacts, un marché qui était presque ignoré avant le lancement des ventes du Maverick en 2021. Même si ce nouveau petit utilitaire semble suffisamment prometteur, il est peu probable que son potentiel lui permette de connaître un succès aussi immense que celui de la Taurus au siècle dernier.

Les exigences du marché et l’attitude envers les véhicules électriques

Selon Cox Automotive, les SUV représentent aujourd’hui la majeure partie du marché automobile, et plus de 70 % des acheteurs potentiels préfèrent ces modèles. La proportion des personnes intéressées par les pick-up n’est que de 33 %. Même chez les passionnés, les pick-up sont considérés non seulement comme des moyens de transport, mais aussi comme des produits associés à un certain mode de vie et exigeant une apparence particulière. Or, le Fathom ne semble pas afficher extérieurement une image particulièrement robuste et adaptée au tout-terrain.

La transition vers les véhicules électriques ne se déroule pas toujours sans heurts non plus. Bien que de nombreux conducteurs ne souhaitent pas revenir aux voitures traditionnelles équipées d’un moteur à combustion interne après avoir essayé leur premier véhicule électrique, une grande partie du marché reste prudente face au changement. Alors que les concessionnaires cherchent eux aussi à conserver les voitures fonctionnant aux carburants traditionnels, seul l’avenir dira si le Fathom provoquera la révolution attendue dans le monde automobile ou se limitera à un succès modeste.