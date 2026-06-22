Le jeune prodige de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, Lamine Yamal, continue d'attirer l'attention du monde du football. Le sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnik, a exprimé une opinion très favorable sur le talent de l'ailier de 18 ans, le comparant au légendaire Lionel Messi. Selon l'expert, si le jeune joueur continue de travailler sur lui-même, il pourrait initier une nouvelle ère dans le sport. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après la victoire convaincante de l'Espagne 4-0 contre l'Arabie Saoudite, l'ancien entraîneur de Manchester United a particulièrement salué la performance de Yamal. Lors de ce match, Lamine Yamal a ouvert le score dès la 10e minute et n'a laissé aucun répit aux défenseurs adverses tout au long de la rencontre. Ses mouvements sur le terrain et sa technique avec le ballon impressionnent de nombreux spécialistes.

Un grand avenir et une comparaison avec Messi

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Ralf Rangnik est revenu sur la force actuelle de l'Espagne et le potentiel de Yamal. « L'Espagne est un adversaire que personne ne souhaite affronter. Ils sont l'une des nations qui ont façonné l'histoire du football ces dernières années, et ils possèdent en leurs rangs la superstar absolue du futur, Lamine Yamal », a déclaré l'entraîneur.

Rangnik a souligné que le succès du jeune talent dépend de son état mental et de sa préparation physique. « S'il évite les blessures et s'il garde les pieds sur terre sans se laisser griser par ses succès, je peux imaginer qu'il atteigne le niveau de Lionel Messi », a ajouté le technicien autrichien.

Selon Goal.com, bien que Lamine Yamal n'ait que 18 ans, il est déjà devenu l'une des figures les plus dangereuses et essentielles de l'attaque espagnole. Cependant, le staff technique accorde une attention particulière à la préservation de la santé du joueur. En raison d'une blessure contractée à la fin de la saison dernière, son temps de jeu est contrôlé avec prudence.

Prudence et prochains défis

Après une première mi-temps remarquable contre l'Arabie Saoudite, le sélectionneur Luis de la Fuente a fait sortir Yamal à la pause. Cette décision a été prise pour réduire la charge physique du joueur et le maintenir en forme pour les étapes décisives du tournoi. L'ailier n'avait pas non plus joué l'intégralité du match précédent contre le Cap-Vert.

La prochaine destination de l'Espagne est un match crucial contre l'Uruguay. Les experts prévoient que Yamal débutera également cette rencontre, mais qu'il ne restera pas sur le terrain jusqu'à la fin. Maintenir la jeune star physiquement fraîche pourrait considérablement augmenter les chances de l'Espagne dans la course au titre.

La vitesse de progression de Lamine Yamal au FC Barcelona et en équipe nationale montre qu'il est l'un des joueurs qui définiront l'avenir du football, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. Une telle évaluation de la part d'un entraîneur expérimenté comme Rangnik ne fera qu'accroître la pression et la responsabilité pesant sur le jeune footballeur.