L’application Ditto remplace le swipe par l’IA dans les rencontres

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L’application Ditto remplace le swipe par l’IA dans les rencontres

Les membres de la génération Z, lassés du swipe interminable sur les applications de rencontre traditionnelles comme Tinder et Hinge, testent des alternatives fondées sur l’intelligence artificielle. Fondée par Allen Wang et Eric Liu, anciens étudiants de l’université de UC Berkeley, la plateforme Ditto se spécialise dans l’organisation de rencontres réelles sans échanges de messages interminables ni perte de temps. Techcrunch.com rapporte que.

Selon TechCrunch, la déception envers les applications de rencontre a fortement augmenté ces dernières années parmi les utilisateurs âgés d’une vingtaine d’années. Les fondateurs ont conçu une approche radicalement nouvelle pour résoudre le problème auquel leurs pairs sont confrontés. Dans ce nouveau projet, les utilisateurs renoncent complètement au processus traditionnel de rencontre et dialoguent avec une intelligence artificielle via un simple iMessage.

Comment fonctionne l’intelligence artificielle ?

Lors de l’inscription, le chatbot de Ditto recueille les informations personnelles des utilisateurs, leurs centres d’intérêt et leurs préférences en matière de rencontre. Certains vont même jusqu’à téléverser des photos de leurs actrices ou acteurs préférés afin d’aider l’intelligence artificielle à comprendre leurs goûts. L’algorithme n’analyse pas seulement les loisirs communs, mais aussi le caractère qui se cache derrière ces intérêts.

Par exemple, un homme qui pratique des sports de plein air et une femme passionnée de skateboard peuvent sembler très différents en apparence. Une analyse approfondie peut toutefois révéler qu’ils aiment tous deux l’aventure et ont une personnalité originale. Selon le fondateur, il est possible de prédire la compatibilité entre deux personnes grâce aux bons signaux.

Une rencontre réelle par semaine

Chaque mercredi à 19:00, la plateforme présente aux utilisateurs un partenaire compatible, ainsi que l’heure et le lieu du rendez-vous. Il leur suffit de se rendre à l’endroit indiqué et de discuter. Après la rencontre, l’intelligence artificielle améliore progressivement ses capacités de mise en relation grâce aux retours recueillis.

À ce jour, plus de 150 000 personnes sont inscrites sur la plateforme Ditto, et environ 20 % d’entre elles se rendent à des rencontres réelles. Comparé aux applications traditionnelles, ce taux est considéré comme élevé. L’application fournit également des informations sur les utilisateurs sous forme de collages esthétiques populaires auprès des jeunes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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