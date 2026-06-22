Entrée gratuite au stade Bunyodkor pour le match Ouzbékistan — Portugal
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Le 23 juin, la rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal sera diffusée en direct sur un écran géant installé au stade Bunyodkor. Le match débutera à 22h00, heure de Tachkent.
Un événement supplémentaire sera également organisé pour les supporters au stade ce jour-là. Un festival de football pour jeunes est prévu à 19h30.
Les organisateurs recommandent aux supporters souhaitant se rendre au stade d'arriver tôt. L'entrée pour la diffusion du match et le festival est entièrement gratuite.
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