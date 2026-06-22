Entrée gratuite au stade Bunyodkor pour le match Ouzbékistan — Portugal

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Entrée gratuite au stade Bunyodkor pour le match Ouzbékistan — Portugal

Le 23 juin, la rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal sera diffusée en direct sur un écran géant installé au stade Bunyodkor. Le match débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Un événement supplémentaire sera également organisé pour les supporters au stade ce jour-là. Un festival de football pour jeunes est prévu à 19h30.

Les organisateurs recommandent aux supporters souhaitant se rendre au stade d'arriver tôt. L'entrée pour la diffusion du match et le festival est entièrement gratuite.

PortugalStade BunyodkorFestival de football pour jeunesÉquipe nationaleFootballOuzbékistan
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Nodirbek Razzokov
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