Entrée gratuite au stade Bunyodkor pour le match Ouzbékistan — Portugal

Le 23 juin, la rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal sera diffusée en direct sur un écran géant installé au stade Bunyodkor. Le match débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Un événement supplémentaire sera également organisé pour les supporters au stade ce jour-là. Un festival de football pour jeunes est prévu à 19h30.

Les organisateurs recommandent aux supporters souhaitant se rendre au stade d'arriver tôt. L'entrée pour la diffusion du match et le festival est entièrement gratuite.