Tottenham prépare une offre à Manchester United pour le transfert de Marcus Rashford

Le club londonien de Tottenham, poursuivant son activité sur le marché des transferts estivaux, souhaite recruter l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. L'avant-centre anglais est devenu la cible principale du club, et la direction de l'équipe londonienne travaille actuellement sur une offre officielle. Rashford, qui a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone, participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Angleterre. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon le journal The i Paper, l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, est un grand admirateur de Marcus Rashford. Le technicien italien a demandé à la direction du club de concrétiser ce transfert et de trouver une solution pour l'attaquant. Les Londoniens privilégient les joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League plutôt que des joueurs inexpérimentés venant de l'étranger.

Valeur du transfert et obstacles financiers

Selon l'accord entre Manchester United et le joueur, une clause libératoire de 40 millions de livres sterling a été fixée pour Rashford cet été. Cependant, Tottenham n'a pas l'intention de payer cette somme intégralement. Selon les informations, les « Spurs » souhaitent d'abord soumettre une offre plus basse pour tester la volonté du club mancunien d'entamer des négociations.

Actuellement, Manchester United n'est pas opposé à sa vente afin de réduire la pression financière causée par le salaire élevé du joueur. Goal.com ajoute que Rashford serait également prêt à accepter une réduction significative de son salaire pour relancer sa carrière. Cela augmente les chances de réalisation du transfert.

Le choix de Rashford et les plans du club

Le joueur lui-même préférerait repartir à l'étranger ou réintégrer l'équipe première de Manchester United. Bien qu'il ne prévoie pas pour l'instant de rejoindre un autre club anglais, la situation pourrait évoluer. Comme le FC Barcelone n'a pas exercé son option d'achat définitif, les options de Rashford sont limitées.

Tottenham a déjà conclu plusieurs accords majeurs lors de ce mercato. Les joueurs suivants ont rejoint l'équipe :

Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton (52 millions de livres) ;

Andrew Robertson en tant qu'agent libre ;

Marcos Senesi en tant qu'agent libre.

De plus, le club londonien prépare une offre de 80 millions de livres pour le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali. Le transfert de Rashford devrait renforcer davantage le projet de De Zerbi. Si les parties parviennent à un accord, Marcus Rashford pourrait commencer la nouvelle saison dans le nord de Londres.