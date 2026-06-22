Lamine Yamal : « La victoire collective est plus importante que mes statistiques personnelles »

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Lamine Yamal : « La victoire collective est plus importante que mes statistiques personnelles »

Lamine Yamal a déclaré accorder plus d'importance aux résultats collectifs qu'aux performances individuelles durant la compétition. Selon lui, marquer beaucoup de buts peut être positif pour un joueur, mais cela ne suffit pas si l'équipe ne remporte pas le trophée.

« Vous pouvez marquer 16 buts pendant le tournoi, mais perdre en demi-finale et être éliminé. Je ne veux pas de cela. Je veux gagner », a affirmé Lamine Yamal.

Le joueur a ainsi souligné que son objectif principal n'est pas la statistique personnelle, mais bien la victoire finale dans la compétition.

Lamine YamalDemi-finaleTournoiVictoireFootball
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Nodirbek Razzokov
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