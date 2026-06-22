Khiara Keating refuse un nouveau contrat avec Manchester City

La gardienne de l'équipe nationale d'Angleterre, Khiara Keating, a refusé la proposition de nouveau contrat faite par le club de Manchester City. Le contrat actuel de la talentueuse gardienne de 21 ans expire dans un an, et elle serait mécontente de son manque de temps de jeu et de son statut au sein de l'équipe. Cette décision a attiré l'attention d'autres clubs de la Women's Super League (WSL). C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations diffusées par BBC Sport, Keating peine à décider de son avenir après avoir perdu sa place de titulaire à Manchester City. La saison dernière, elle a été reléguée au rang de deuxième gardienne derrière la Japonaise Ayaka Yamashita. Cette situation affecte non seulement son statut au club, mais aussi sa position en équipe nationale.

Une chute inattendue et la concurrence

Khiara Keating avait été une véritable révélation lors de la saison 2023-24. À l'époque, elle était devenue la gardienne numéro un de l'équipe alors qu'elle était encore junior, gardant sa cage inviolée lors de 9 matchs et devenant la plus jeune récipiendaire du « Gant d'Or » de l'histoire de la WSL. Cependant, son temps de jeu a drastiquement chuté les saisons suivantes.

En regardant les chiffres, Keating a participé à 12 matchs lors du championnat 2024-25, alors qu'elle n'est apparue que dans 4 rencontres la saison précédente. Bien qu'elle ait aidé l'équipe jusqu'à la finale de la FA Cup et contribué à la victoire 4-0 contre Brighton, elle a manqué le match décisif en raison d'une commotion cérébrale.

Équipe nationale et projets d'avenir

Le manque de pratique se reflète également dans les décisions de la sélectionneuse de l'équipe nationale d'Angleterre, Sarina Wiegman. Khiara Keating faisait partie de l'effectif vainqueur du Championnat d'Europe 2026 et avait fait ses débuts au stade Etihad Stadium, le stade domicile de Manchester City. Cependant, elle est régulièrement absente des convocations ces derniers mois.

Dans une interview accordée à GOAL, la gardienne s'est exprimée sur sa situation : « C'était très difficile. Au bout du compte, tout le monde veut jouer, donc avoir moins de minutes en championnat a été un peu frustrant. Mais j'ai toujours appris à être prête. Je crois qu'il y a de nouvelles opportunités devant moi ».

Alors que la Coupe du Monde 2027 approche, un temps de jeu régulier est vital pour Keating. Si Manchester City ne garantit pas son retour dans le onze titulaire, la gardienne pourrait partir cet été en tant qu'agent libre ou rejoindre une autre équipe lors du mercato actuel. Plusieurs clubs leaders de la WSL suivent de près la situation.