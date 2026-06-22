Rustam Ashurmatov : « Nous donnerons 1000 % de nos forces contre le Portugal »

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Rustam Ashurmatov, a partagé ses réflexions après le match historique contre la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Les « Loups Blancs » se sont inclinés 1-3 face à la Colombie pour leur première apparition au Mondial. Malgré un résultat décevant, l'équipe nationale a disputé son premier match de Coupe du Monde de l'histoire et a inscrit son premier but dans la compétition.

Ashurmatov a souligné que la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde et le fait de fouler cette scène immense est une source de fierté incomparable pour chaque joueur.

« Se qualifier pour la Coupe du Monde est une immense fierté. C'est un sentiment unique. Marquer un but dès notre premier match nous a apporté un bonheur et une joie supplémentaires. C'est difficile à exprimer avec des mots », a déclaré le défenseur.

Selon lui, l'Ouzbékistan avait les moyens de lutter pour la victoire contre la Colombie, mais la chance n'a pas été de leur côté dans certaines situations.

« Nous aurions pu gagner ce match, mais il a manqué un peu de réussite. Désormais, nous entrerons sur le terrain pour gagner tous nos prochains matchs », a ajouté le joueur.

L'Ouzbékistan fait maintenant face à un test encore plus sérieux : le match contre le Portugal. Rustam Ashurmatov a indiqué que l'équipe a récupéré progressivement après le match contre la Colombie et a commencé la préparation pour le prochain adversaire.

Selon ses dires, les joueurs améliorent leur condition physique et tactique.

« Nous avons récupéré jour après jour. Aujourd'hui, nous avons entamé la préparation contre le Portugal. Nous progressons tactiquement et physiquement. Nous donnerons tout sur le terrain. Pas 100 %, mais 1000 % », a affirmé Ashurmatov.

Le match contre le Portugal revêt une importance symbolique particulière pour le défenseur, car il fait partie des joueurs ayant rencontré Cristiano Ronaldo à Tachkent durant leur enfance.

En 2009, lorsque la star portugaise a visité Tachkent, Ashurmatov avait 13 ans. À l'époque, les jeunes joueurs avaient pu taper dans le ballon avec Ronaldo et prendre des photos souvenirs.

« Sa venue à Tachkent était un événement inattendu pour nous. Il a joué au football avec nous et a pris des photos. À l'époque, nous n'aurions jamais imaginé qu'un jour, nous affronterions Ronaldo lors d'une Coupe du Monde. C'est historique », a-t-il confié.

Des années plus tard, ce jeune joueur est sur le point d'affronter Ronaldo sur la scène mondiale. Cependant, Ashurmatov insiste sur le fait que l'Ouzbékistan ne se prépare pas seulement à arrêter la star portugaise, mais à lutter contre toute l'équipe du Portugal.

« Dans le prochain match, nous ne nous battrons pas seulement contre Ronaldo, mais contre toute l'équipe nationale du Portugal », a déclaré le défenseur.

Ashurmatov a également noté que beaucoup de choses ont changé dans sa vie depuis cette rencontre d'enfance. Les joueurs ont mûri, accumulé de l'expérience dans les compétitions internationales et sont arrivés à cette Coupe du Monde suivie par tout le peuple ouzbek.

« Avant tout, notre âge et notre expérience ont changé. Nous avons participé à plusieurs tournois internationaux. Aujourd'hui, nous sommes à la Coupe du Monde, tout notre peuple nous regarde. L'enfant en nous est toujours là, mais sur le terrain, nous nous battrons contre lui », a déclaré le joueur.

Pour le défenseur, affronter des stars mondiales ne doit pas être perçu comme un événement extraordinaire. Chaque équipe qualifiée pour la Coupe du Monde doit être prête à affronter les adversaires les plus coriaces.

« Nous avons rêvé de participer à la Coupe du Monde. Maintenant, nous devons jouer contre n'importe quelle star et nous y sommes prêts », a souligné Ashurmatov.

Le match entre l'Ouzbékistan et le Portugal sera un nouveau test historique pour notre équipe nationale. Les « Loups Blancs » chercheront à ravir leurs supporters avec discipline, courage et un dévouement maximal sur le terrain.