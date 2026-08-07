Frank Leboeuf confie une mission importante à Xabi Alonso

L’ancien défenseur de Chelsea, Frank Leboeuf, a demandé au nouvel entraîneur de l’équipe, Xabi Alonso, de renouveler le poste de gardien avec sérieux. Dans une interview accordée à ESPN, l’ancien joueur a souligné que les erreurs de Robert Sanchez mettaient l’équipe en danger et a appelé le technicien espagnol à régler rapidement ce problème. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Après une saison décevante conclue à la dixième place de la Premier League, Chelsea a entrepris de transformer profondément son effectif durant le mercato estival. Le club s’est montré très actif sur le marché des transferts, recrutant Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling, ainsi que Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco. Jordan Henderson et Danny Welbeck, des joueurs expérimentés, ont également été engagés afin d’apporter leur expérience à la jeune équipe.

Des joueurs expérimentés et le problème des gardiens

L’ancien défenseur central français a salué la décision de la direction de Chelsea de recruter des joueurs expérimentés comme Henderson et Welbeck. Selon lui, ces éléments peuvent guider les jeunes dans le vestiaire et les aider dans les moments difficiles. Il a également estimé que le recrutement de Lacroix, qui possède déjà une solide expérience internationale, contribuerait à renforcer la défense.

Malgré les changements positifs au sein de l’effectif, la principale inquiétude de Leboeuf concerne toujours le poste de gardien. Selon lui, Robert Sanchez est performant sur sa ligne, mais commet régulièrement des erreurs dans son jeu au pied, ce qui inquiète légitimement les supporters. Xabi Alonso doit donc régler la question du gardien comme une priorité avant le début de la saison.

Se séparer des joueurs en surnombre et fixer les objectifs de la saison

En plus du problème des gardiens, Frank Leboeuf a attiré l’attention sur le nombre excessif de joueurs dans l’effectif de Chelsea. D’après lui, le club compte actuellement près de 45 joueurs, et au moins 15 d’entre eux doivent être vendus ou prêtés afin de préserver une bonne atmosphère dans le vestiaire.

Le technicien a expliqué que, même si cette situation peut sembler inhabituelle, cette mesure est nécessaire pour travailler efficacement. Il a également rappelé que, malgré ce dégraissage à effectuer avant la fermeture du mercato, Chelsea devait impérativement viser une place dans le top 5, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.