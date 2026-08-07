Julián Álvarez veut poursuivre sa carrière à Barcelone

Au cœur de la période la plus intense du mercato estival, l’avenir de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, est entré dans une phase décisive. Selon les informations publiées par un média sportif, le club catalan est fermement convaincu de pouvoir recruter le joueur et reste en contact permanent avec l’attaquant argentin. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La direction de Barcelone espère que sa stratégie de transfert, élaborée à l’avance, portera ses fruits durant les stages de préparation. Toutefois, les Catalans devront formuler une offre financière sérieuse à l’Atlético de Madrid, qui se considère à juste titre comme profondément déçu afin de parvenir à recruter le joueur.

La rencontre entre Diego Simeone et Álvarez

Alors que les négociations sur le marché des transferts semblent dans l’impasse, la rencontre en tête-à-tête entre l’entraîneur Diego Simeone et Julián Álvarez est considérée comme une étape importante susceptible de changer la situation. Cet échange devait permettre de clarifier de nombreux points pour les deux parties.

Comme l’a confirmé le média sportif, le joueur et l’entraîneur avaient déjà échangé auparavant. Leur rencontre personnelle a notamment eu lieu à Miami en juillet. À cette occasion, Diego Simeone s’était rendu au camp de base de l’équipe nationale argentine et avait également passé du temps avec Julián Álvarez, en compagnie de son fils.

Actuellement, la dynamique du mercato estival et les règles du marché déterminent l’issue de cet accord. Le fait que la direction de Barcelone ne renonce pas à sa position et que le joueur lui-même souhaite évoluer sous les couleurs catalanes rend la situation encore plus sérieuse.

De leur côté, les Madrilènes ne laisseront certainement pas partir facilement leur leader. Les prochaines semaines devraient donc être marquées par des événements particulièrement intenses et imprévisibles sur le marché des transferts.