Le flagship Redmi K100 Pro Max : appareil photo 200 MP et ses capacités

La marque Redmi a officiellement révélé des détails intéressants et importants sur son nouveau flagship, le smartphone Redmi K100 Pro Max. Selon ixbt.com, l’entreprise a présenté les principales caractéristiques techniques du futur appareil, notamment les capacités de son appareil photo avancé de 200 MP ainsi que les premiers exemples de photos. Ce flagship se prépare à rivaliser sérieusement sur le marché mobile grâce à ses performances élevées et à ses technologies avancées. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Capacités de l’appareil photo et technologies de prise de vue

Le capteur principal de l’appareil permet de prendre des photos en très haute définition, jusqu’à 16 384 × 12 288 pixels. Cette importante résolution est utilisée pour obtenir un zoom de 2 et 3 fois par recadrage directement depuis le capteur. Redmi qualifie cette méthode de zoom sans perte de qualité. Le smartphone est également équipé d’un module périscopique offrant un zoom optique 5 fois et d’un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP avec une distance focale équivalente de 17 mm.

Pour l’instant, tous les exemples de photos publiés ont été pris en plein jour, tandis que les performances de l’appareil dans des situations complexes ou faiblement éclairées restent inconnues. Malgré cela, les clichés présentés avec des distances focales de 17, 24, 48, 120 et 240 mm démontrent clairement la capacité de l’appareil à atteindre un zoom maximal de 14 fois.

Écran, audio et composants

Le smartphone sera doté d’un écran OLED de 6,9 pouces fabriqué à partir d’un nouveau matériau luminescent appelé M11. Sa fréquence de rafraîchissement atteint 185 Hz, sa luminosité maximale locale monte jusqu’à 4500 nits et il couvre 90 % de l’espace colorimétrique BT.2020. Pour assurer un fonctionnement optimal de l’écran, une puce de traitement d’image AI Display Chip D2 est également intégrée.

La plateforme matérielle de l’appareil repose sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series. Côté audio, le système a été développé avec la participation de Bose et propose un son au format 2.1, composé de deux haut-parleurs large bande et d’un haut-parleur dédié aux basses fréquences. Le smartphone dispose également d’un puissant moteur haptique pour le retour tactile.

Batterie et capacités de recharge

Pour offrir une autonomie fiable, le Redmi K100 Pro Max sera équipé d’une énorme batterie de 9070 mA·ch. Elle prend en charge la recharge filaire de 100 W et la recharge sans fil de 50 W. Fait intéressant, le flagship peut également servir de source d’alimentation externe (Power Bank) pour d’autres appareils : sa recharge filaire inversée atteint 27 Ws, tandis que sa version sans fil offre 22,5 W.