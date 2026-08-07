Barcelona demande 40 millions d’euros pour Marc Casadó

Le FC Barcelona et l’avenir de son milieu de terrain Marc Casadó sont devenus l’un des principaux sujets de la dernière période des transferts. Le transfert est actuellement dans une impasse, le club catalan maintenant fermement ses exigences financières pour son joueur formé au club. Goal.com rapporte ces informations.

Selon Goal.com, le club saoudien Al-Hilal a envoyé une offre officielle en juillet pour recruter l’international espagnol de 22 ans. La direction de Barcelona a toutefois immédiatement rejeté cette première proposition, et les négociations sont pour l’instant au point mort.

Le principal obstacle au transfert et les exigences financières

La principale raison de l’échec actuel de l’accord entre les deux clubs réside dans l’énorme écart concernant le prix du joueur. Le club catalan réclame un montant de base supérieur à 30 millions d’euros pour son joueur formé à l’académie.

Selon Mundo Deportivo, le géant espagnol souhaite que le montant final de l’accord approche les 40 millions d’euros. Le club saoudien n’est toutefois pas encore prêt à satisfaire ces exigences financières élevées, empêchant les deux parties de parvenir à un accord.

Le contrat du joueur et l’intérêt européen

Malgré les difficultés dans l’accord entre les clubs, les négociations concernant les conditions du contrat de Marc Casadó avec Al-Hilal sont à un stade très avancé. Le joueur et le club saoudien entretiennent une excellente entente.

Malgré cela, la situation incertaine du milieu de terrain en Catalogne ne laisse pas indifférents les grands championnats européens. Des clubs de Premier League, de Serie A et de Bundesliga suivent également attentivement les performances de ce joueur talentueux.

Selon la source, la star de Barcelona est favorable à l’idée de poursuivre sa carrière dans l’un des grands championnats européens. Toutefois, aucun club anglais, italien ou allemand n’a encore transmis d’offre officielle concrète au club catalan. Pour l’instant, Al-Hilal reste le seul prétendant à avoir formulé une offre ferme pour le joueur.