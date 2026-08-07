La création d’un nouveau virus par l’intelligence artificielle a stupéfié les scientifiques

Les scientifiques de l’université Stanford ont créé, à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), de nouveaux bactériophages capables d’éliminer les bactéries E. coli . Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Science et relayés par Stanford Report ainsi que par The Guardian .

Pour créer les virus, les scientifiques ont utilisé le modèle d’IA générative Evo 2 . Celui-ci a généré des milliers de génomes potentiels à partir du bactériophage FX174 . Parmi les quelque 300 variantes synthétisées en laboratoire, 16 se sont révélées efficaces. Ces phages ont montré une activité contre deux souches différentes de E. coli, et il a été constaté qu’ils différaient considérablement des bactériophages naturels.

L’étude a démontré que l’intelligence artificielle pouvait créer des génomes viraux fonctionnels. Toutefois, les scientifiques soulignent qu’une telle technologie ne doit pas être appliquée à des virus susceptibles de nuire aux humains, aux animaux ou aux plantes.

Selon les informations communiquées, le modèle Evo 2 a été entraîné à partir des données génétiques de plus de deux millions de bactériophages, et non de virus infectant les humains ou les animaux.

Selon les experts, cette technologie pourrait à l’avenir contribuer à la mise au point de nouveaux médicaments. Elle rend toutefois encore plus urgentes les questions de biosécurité et d’utilisation sûre de l’intelligence artificielle.