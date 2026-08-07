Ally McCoist désigne le grand favori et les outsiders de la nouvelle saison de Premier League

À l’approche de la prochaine saison de Premier League, les acteurs du football et les experts continuent de livrer leurs pronostics sur la future course au titre. Selon l’ancien attaquant écossais Ally McCoist, Arsenal, sacré champion la saison passée après 22 ans d’attente, débutera encore cette campagne comme le grand favori de la compétition. L’équipe dirigée par Mikel Arteta s’est renforcée durant le mercato estival afin de défendre son titre dans les meilleures conditions. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à talkSPORT, Ally McCoist a souligné que le club londonien constituait actuellement la référence et le principal test pour tous ses concurrents. Selon lui, malgré les difficultés qui attendent les Gunners dans leur quête de conservation du titre, ils restent les principaux candidats au sacre. L’expert a également relevé des signes positifs et une progression dans le jeu de Liverpool et de Manchester United.

Le mercato et les principaux concurrents

Arsenal poursuit activement la reconstruction de son effectif afin de conserver son titre. Le club a réussi à recruter Christos Tzolis, en provenance du Club Brugge, ainsi que le gardien de Leeds United, Illan Meslier. De plus, l’équipe devrait s’attacher les services du capitaine de Newcastle, Bruno Guimaraes, pour 75 millions de livres sterling. Cette activité sur le marché des transferts montre que Mikel Arteta souhaite encore renforcer ses positions.

La situation autour de Manchester City demeure quelque peu incertaine. Ally McCoist estime qu’il est difficile de prévoir l’impact de l’absence de Pep Guardiola sur les Citizens. Il a toutefois salué la performance de Rodri à la Coupe du monde, insistant sur l’importance de l’Espagnol pour l’équipe. Par ailleurs, la question des coupes européennes se pose également pour Manchester United, ce qui promet une saison passionnante.

Chelsea, outsider sous la direction de Xabi Alonso

L’un des aspects les plus intéressants des prédictions d’Ally McCoist concerne le Chelsea renouvelé de Xabi Alonso. L’ancien footballeur a qualifié l’entraîneur espagnol de choix idéal et intelligent pour Stamford Bridge. Après une période réussie en Allemagne, Alonso devrait démontrer son intelligence tactique en Premier League avec son staff.

Les Londoniens ont dépensé d’importantes sommes durant l’été pour soutenir les idées de leur nouvel entraîneur. Morgan Rogers a notamment été recruté pour une somme colossale de 117 millions de livres sterling. Selon l’expert, l’ambiance dans le vestiaire et la relation entre l’entraîneur et ses joueurs seront aussi déterminantes dans la course au titre que les performances sur le terrain.