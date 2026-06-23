Messi a marqué un but inédit lors du match Argentine-Autriche

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Messi a marqué un but inédit lors du match Argentine-Autriche

Je suis Lionel Messi depuis les débuts de sa carrière. Depuis, nous avons vu presque tous les types de buts qu'il peut marquer. Dans certaines situations, on reconnaît Messi rien qu'à son mouvement.

C'était le cas pour ses premier et troisième buts contre l'Algérie. Sa façon de contrôler le ballon, de se créer un espace instantanément pour frapper et de ne laisser aucune chance au gardien est typique de Messi. Bien que son deuxième but ait été marqué d'une manière moins courante, on peut aussi trouver des exemples similaires dans sa carrière.

Lors de son premier but contre l'Autriche, nous avons revu le Messi que nous connaissons. Même son échec sur penalty n'est pas du tout surprenant pour ceux qui le suivent depuis longtemps. Son taux de conversion des penaltys est de 72 %. Sachant que l'expected goal (xG) moyen d'un penalty est de 0,79, Messi se situe même légèrement en dessous de la moyenne.

Je ne serais pas surpris s'il marquait de la tête contre la Jordanie, car Messi a déjà marqué ce genre de buts dans des matchs décisifs au cours de sa carrière.

Mais le deuxième but inscrit contre l'Autriche était différent. Au début de l'action, il a fait une passe à Julian Alvarez. On y a vu le Messi habituel : analyse rapide de la situation, identification du partenaire et orientation du jeu vers la direction optimale.

Après que le tir d'Alvarez a été contré, Messi n'a pas considéré l'action comme terminée. Il a couru après le ballon repoussé, s'est faufilé entre deux adversaires et a réussi à frapper dans une position très inconfortable. Ici, l'essentiel n'était pas la combinaison technique, mais une volonté farouche de marquer.

Nous avons souvent vu Messi comme le joueur qui orchestre le jeu, économise ses forces et intervient au moment opportun. Cette fois, il s'est battu jusqu'au bout pour le ballon comme un attaquant classique.

C'est en cela que le deuxième but contre l'Autriche s'est distingué. Ce n'est pas le génie du terrain qui a marqué, mais un footballeur assoiffé de but. Nous avons rarement vu Messi ainsi. Le plus fascinant est qu'il se bat encore avec autant de détermination pour marquer.

ArgentinaAutricheLionel MessiJulian AlvarezAlgérieCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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