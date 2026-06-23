L'équipe nationale d'Ouzbékistan arrive à Houston avant le match contre le Portugal

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est arrivée à Houston pour disputer son match contre le Portugal.

Notre équipe effectuera désormais ses dernières séances d'entraînement ici avant la rencontre. Le match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal aura lieu le 23 juin.

Le coup d'envoi sera donné à 22h00, heure de Tachkent.