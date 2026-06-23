Eldor Shomurodov : « Nous ne répéterons pas les erreurs du match contre la Colombie ! »

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Eldor Shomurodov : « Nous ne répéterons pas les erreurs du match contre la Colombie ! »

Après ses débuts historiques à la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, au centre de l'attention des fans de football, dispute aujourd'hui l'un des matchs les plus importants de la phase de groupes. Le capitaine et meilleur buteur de notre équipe, Eldor Shomurodov s'est exprimé sur les erreurs commises lors du match contre la Colombie (1:3) lors de la première journée et sur les responsabilités qui l'attendent.

L'aveu du capitaine : qu'est-ce qui a échoué en première mi-temps ?

Le leader de notre équipe nationale a expliqué les lacunes dans le jeu collectif durant la première période du match contre les Colombiens et en a révélé les causes réelles :

« À mon avis, la raison principale de nos erreurs en première mi-temps contre la Colombie est que nous n'avons pas pu suivre pleinement les instructions de l'entraîneur. Désormais, nous allons essayer de ne pas répéter ces erreurs, de montrer notre jeu, de mieux contrôler le ballon et de créer des occasions de but », a déclaré le capitaine.

Débuts historiques et premier but inoubliable

Pour rappel, le match entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Colombie a eu lieu le 18 juin. Bien que le match se soit soldé par une victoire 1:3 de l'adversaire, cette rencontre a marqué l'histoire du football ouzbek :

  • Le premier pas : Ce match a été inscrit dans les annales comme le premier match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la phase finale d'une Coupe du Monde.

  • But historique : L'auteur de notre premier but en Coupe du Monde a été le talentueux milieu de terrain Abbosbek Fayzullayev .

Aujourd'hui à Houston, un match crucial !

Le prochain choc, qui pourrait radicalement changer la situation du groupe K de la Coupe du Monde, a lieu aujourd'hui. Nos représentants, menés par Eldor Shomurodov, affronteront les stars du Portugal.

Cette rencontre passionnante se déroulera dans l'imposante arène NRG Stadium à Houston, aux États-Unis. Un point serait déterminant pour le destin des deux équipes pour la suite de la compétition.

Capitaine record : le buteur turc vers de nouveaux succès

Eldor Shomurodov traverse la période la plus brillante de sa carrière, non seulement en équipe nationale mais aussi en club. Défendant les couleurs d'Istanbul Bashakshehir en Turquie, notre attaquant de 30 ans a fait sensation dès sa première saison en Süper Lig :

  • Le roi de Turquie : Eldor a marqué 22 butsdurant le championnat, devenant le meilleur buteur absolu de la première division turque.

  • Légende nationale : Sous le maillot de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Shomurodov a disputé 93 matchs et a inscrit 44 buts . Ce chiffre constitue un record absolu dans l'histoire du football ouzbek.

Les supporters espèrent que notre capitaine, qui a dominé en Turquie, marquera également contre le Portugal lors de ce match intense. Allez l'Ouzbékistan !

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullaevHoustonNRG Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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