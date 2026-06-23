Sur fond de parcours historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, une annonce extraordinaire a surgi sur Internet, stupéfiant les fans de football et les collectionneurs. Selon les médias, une collection unique d'autographes de nos représentants a été mise en vente sur une plateforme en ligne pour une somme considérable.

Qui figure dans cette collection ?

L'auteur de l'annonce précise que le prix fixé pour cet ensemble est de 16 000 dollarsen espèces. Ce montant n'est pas injustifié, car la collection comprend un total de 17 autographes rares et authentiques :

Les stars de notre équipe nationale : Jaloliddin Masharipov, Otkir Yusupov, Khojiakbar Alijonov et Abbosbek Fayzullayev.

Clubs et autres représentants : Des joueurs du club BMB FC et d'autres membres de notre équipe nationale.

La rareté principale : La collection contient également l'autographe personnel du président de la FIFA !

Selon l'auteur, toutes les signatures sont absolument authentiques et représentent des pièces inestimables d'une grande valeur pour les véritables passionnés de football.

Coupe du Monde historique et lutte pour la survie aujourd'hui !

La mise en vente d'une telle collection précieuse n'est pas fortuite. En effet, l'équipe nationale d'Ouzbékistan participe actuellement pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sous la direction du légendaire technicien italien Fabio Cannavaro , notre équipe dispute des matchs cruciaux dans le groupe K :

Match de début : Lors du premier match le 18 juin, nos représentants ont été battus 1-3 par la Colombie. C'est lors de ce match que notre attaquant Abbosbek Fayzullayev a marqué le premier et unique but de l'Ouzbékistan dans l'histoire de la Coupe du Monde.

Le grand choc aujourd'hui : Les minutes d'excitation approchent ! Notre équipe nationale entre en scène aujourd'hui même à Houston, aux États-Unis, face au puissant Portugal. Ensuite, le dernier match du groupe se jouera contre l'équipe de la RD Congo.

Le trio sur lequel repose l'espoir de la nation

Actuellement, sous les projecteurs du monde entier et piliers de la tactique de Fabio Cannavaro, les joueurs suivants sont cités comme les figures de proue de notre équipe :

Eldor Shomurodov — capitaine de l'équipe et buteur expérimenté. Abbosbek Fayzullayev — auteur du but historique et force offensive. Abduqodir Husanov — le défenseur le plus précieux et fiable de notre effectif.

Nous souhaitons une victoire éclatante à nos garçons lors du match intense d'aujourd'hui. Allez l'Ouzbékistan !