La Coupe du Monde se déroulant aux États-Unis, au Canada et au Mexique continue d'offrir des records et des drames inattendus. Le duel entre les équipes nationales de France et d'Irak, lors de la 2ème journée du groupe I, restera gravé dans la mémoire des fans non seulement pour les buts, mais aussi pour un événement extraordinaire entrant dans l'histoire du football.

Lors de la rencontre disputée au majestueux stade Lincoln Financial Field de Philadelphie, le géant européen n'a laissé aucune chance à ses adversaires, 3:0 s'imposant avec une victoire convaincante.

Show de stars : doublé de Mbappé et but historique de Dembélé

Le match s'est déroulé sous la domination tactique totale des Français, et les leaders de l'équipe ont su s'imposer :

Kylian Mbappé : Prenant un véritable leadership sur le terrain, il a inscrit deux buts et signé un doublé.

Ousmane Dembélé : L'actuel Ballon d'Or a marqué un jalon important dans sa carrière lors de ce match en célébrant son premier but en Coupe du Monde.

Un marathon de 4 heures : les caprices de la nature au stade

SportyTV selon les informations fournies, ce match est entré dans le livre des records comme le match le plus long de l'histoire des Coupes du Monde. La rencontre a duré exactement 4 heures au total ! Ce n'est pas la lutte sur le terrain qui en est la cause, mais une violente tempête dans le ciel de Philadelphie :

Juste avant la fin de la première période, une pluie torrentielle a envahi le stade et des éclairs ont commencé à frapper. Pour des raisons de sécurité, le début de la seconde période a été retardé de deux heures.

Selon les règles spécifiques de l'État, si des éclairs sont observés dans la zone du stade, les joueurs ne sont pas autorisés à revenir sur le terrain avant qu'au moins 30 minutes ne se soient écoulées après le dernier éclair. C'est en raison de cette mesure de sécurité stricte que les supporters et les joueurs ont dû attendre longtemps le coup d'envoi de la seconde période.

La France consolide sa tête de groupe et se qualifie pour les play-offs !

Après cette victoire dans un match difficile et prolongé, l'équipe nationale de France est devenue le leader incontesté du groupe I avec 6 points en deux matchs, décrochant ainsi prématurément son ticket pour les play-offs.

Les Français disputeront leur dernier match de groupe le 26 juin contre l'équipe nationale de Norvège. Bien que la qualification soit acquise, ce match servira de bonne préparation avant les play-offs.