Des enfants ayant posé avec Ronaldo au stade Jar pourraient aujourd'hui l'affronter

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Des enfants ayant posé avec Ronaldo au stade Jar pourraient aujourd'hui l'affronter

2009. Stade Jar à Tachkent. Lors de la visite de Cristiano Ronaldo en Ouzbékistan, il a posé pour une photo souvenir avec les élèves de l'académie du Bunyodkor. Cette photo a été prise par Anvar Ilyosov.

17 ans plus tard, deux des enfants de cette photo ont l'opportunité d'affronter Ronaldo sur le terrain. Ils ne sont plus des jeunes spectateurs admirant le Portugais, mais pourraient être ses adversaires sous les couleurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Les enfants qui posaient aux côtés de Ronaldo ce jour-là pourraient aujourd'hui entrer sur le terrain pour tenter de le battre.

L'Ouzbékistan affrontera le Portugal le 23 juin lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le match à Houston débutera à 22h00, heure de Tachkent.

OuzbékistanPortugalCristiano RonaldoBunyodkorStade Jar
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Nodirbek Razzokov
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