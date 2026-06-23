Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a mis fin aux spéculations concernant sa rivalité avec Lionel Messi en termes d'efficacité lors de la Coupe du Monde. L'attaquant, auteur d'un doublé lors du match contre l'Irak, a porté son total à 16 buts dans le tournoi, égalant ainsi le légendaire Miroslav Klose. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors du match à Philadelphie, interrompu pendant plus de deux heures par un violent orage, la France s'est imposée 3-0. Ce succès a permis aux hommes de Didier Deschamps de se qualifier prématurément pour les phases finales. Aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a également réussi à inscrire un but.

Cette rencontre a marqué l'histoire comme le 100e match de Mbappé avec l'équipe de France. Il a désormais dépassé le Brésilien Ronaldo (15 buts) dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, se classant juste derrière Lionel Messi (18 buts) et le recordman Miroslav Klose. Selon ESPN, le joueur souligne que le succès collectif est plus important que les performances individuelles.

Sur la rivalité personnelle et les records

"Il n'y a aucune saga ou animosité avec Messi. Leo a marqué, marque et continuera de marquer. Je ne suis pas ce qu'il fait, sinon je m'imposerais une pression inutile et je devrais travailler encore plus. Je me concentre uniquement sur mon équipe", a déclaré l'attaquant du Real Madrid, Mbappé.

Selon la star française, il est naturel de s'approcher des sommets à mesure que le nombre de buts augmente, mais la progression dans le tableau et la qualification de l'équipe pour le tour suivant restent sa priorité absolue. Actuellement, Mbappé n'est qu'à deux buts du record absolu de Messi.

Le sélectionneur national Didier Deschamps a également fait l'éloge des capacités de son joueur. Selon lui, Kylian Mbappé peut encore jouer à un haut niveau pendant longtemps et battre tous les records existants. L'entraîneur a reconnu que le niveau de joueurs phénoménaux comme Mbappé, Messi et Cristiano Ronaldo est exceptionnel.

"Les records sont faits pour être battus. Kylian a franchi le cap des 100 matchs et il continuera de marquer. Je ne sais pas s'il jouera aussi longtemps que Messi ou Ronaldo, mais tant qu'il sera sur le terrain, il est capable de porter les records encore plus haut", a ajouté Deschamps.

Cette victoire et la forme étincelante de Mbappé prouvent une fois de plus que l'équipe de France est l'un des principaux prétendants au prochain titre. Pour les fans de football, suivre cette rivalité indirecte entre ces stars suscite un grand intérêt, car Mbappé réécrit l'histoire du football mondial à chaque action.