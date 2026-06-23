Lionel Messi furieux après son penalty manqué : le capitaine argentin établit un record

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, s'est exprimé sur l'action survenue lors du match contre l'Autriche (2:0) dans le cadre de la Coupe du Monde. L'attaquant légendaire n'a pas caché sa frustration après avoir manqué un penalty dans les premières minutes de la rencontre. Malgré cela, le joueur expérimenté a su se reprendre durant le match et a réussi à inscrire un doublé. C'est ce qu'informe Goal.com dans son article.

À la 8e minute du match disputé à Doha, Lionel Messi a manqué son penalty. C'est l'un des moments les plus rares de sa carrière, le ballon ayant frôlé le poteau. Selon Goal.com, il s'agit de son troisième échec sur penalty dans l'histoire des tournois (hors séances de tirs au but). Cependant, cette erreur n'a pas brisé moralement l'attaquant.

Dans une interview d'après-match, Lionel Messi a expliqué sa colère ainsi : « Aujourd'hui, j'étais très en colère contre moi-même pour avoir manqué le penalty. La frappe était très mauvaise. Heureusement, nous avons pu renverser la situation, prendre l'avantage et décrocher les trois points précieux. C'était le plus important ». Selon lui, bien que l'équipe ait prévu de gagner, la résistance de l'adversaire a été plus forte que prévu.

Record historique et leadership du groupe

En marquant deux buts durant le match, Lionel Messi a non seulement offert la victoire à son équipe, mais a également ouvert une nouvelle page dans le monde du football. En portant son nombre de buts en Coupe du Monde à 18, il a battu le record du légendaire attaquant allemand Miroslav Klose. Désormais, Messi occupe seul la place de meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Grâce à cette victoire, l'équipe nationale d'Argentine a consolidé sa première place dans le groupe J et s'est qualifiée prématurément pour les phases finales. Actuellement, Messi totalise 5 buts en seulement deux matchs du tournoi actuel. Cette performance prouve que l'attaquant de 37 ans est toujours dans une forme sportive exceptionnelle.

« Nous sommes l'équipe nationale d'Argentine et nous entrons sur le terrain pour gagner contre n'importe quel adversaire. Le match d'aujourd'hui n'a pas été facile, l'adversaire a été très rapide et il nous a été difficile d'établir le contrôle du ballon. Mais nous avons atteint notre objectif : celui de sortir premiers du groupe pour les seizièmes de finale », a ajouté le capitaine.

Cette victoire donne à l'Argentine un avantage psychologique avant les étapes décisives du tournoi. La capacité d'un leader comme Messi à se remettre d'une erreur et à entraîner son équipe reste l'un des facteurs clés pour les champions du monde en titre dans la défense de leur titre. L'équipe vise à renforcer davantage son jeu avant les prochaines rencontres.