Kevin De Bruyne inquiet face à l'échec de l'équipe nationale belge

Le capitaine de l'équipe nationale belge, Kevin De Bruyne, a sérieusement averti ses coéquipiers après un début difficile à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Les « Diables Rouges », n'ayant remporté aucune victoire lors des deux premières journées de la phase de groupes, risquent une élimination précoce. La chute de l'équipe, considérée comme l'un des favoris du tournoi, a surpris la communauté footballistique. C'est ce qu'indique le site Goal.com.

L'équipe dirigée par Rudi Garcia n'a récolté que deux points après deux matchs nuls contre l'Iran et l'Égypte. Plus grave encore, les joueurs belges n'ont toujours pas marqué le moindre but ; le seul but lors du match contre l'Égypte a été marqué contre son camp par le défenseur Mohamed Hany. Selon Goal.com, Kevin De Bruyne s'est exprimé ouvertement sur l'ambiance interne et les erreurs sur le terrain.

Erreurs et pression psychologique

"Nous avons commis trop d'erreurs enfantines et nous nous sommes mis une pression excessive", a déclaré De Bruyne dans une interview accordée à la Gazzetta. Il a souligné que malgré de nombreuses frappes lors du match contre l'Iran, la chance n'était pas de leur côté. Notamment, le but marqué par Mehdi Taremi, annulé pour hors-jeu, a sauvé les Belges de la défaite.

Le meneur de jeu de 34 ans, évoluant actuellement sous les couleurs de Napoli, a admis que lui-même et Romelu Lukaku n'étaient pas dans leur meilleure forme physique. Cependant, il est convaincu que l'expérience et le leadership peuvent sortir l'équipe de cette situation difficile. Selon Kevin, le moral change rapidement lors des grands tournois et c'est maintenant le moment de faire preuve de volonté.

La dernière chance de la génération dorée

La connexion entre Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, représentants de la « génération dorée » du football belge, a été le socle de l'équipe pendant des années. Mais les derniers matchs montrent que ce tandem a perdu son efficacité passée. Face à la série sans but de Lukaku, les supporters et les experts suggèrent de donner leur chance à des joueurs plus jeunes comme Charles De Ketelaere.

Néanmoins, Kevin De Bruyne insiste sur le fait qu'il faut mettre de côté les relations personnelles pour se concentrer sur l'objectif collectif. "Nous ne remplissons pas notre mission, mais nous avons la possibilité de rectifier le tir", a conclu le milieu de terrain. L'équipe nationale belge doit impérativement obtenir un résultat maximal lors du dernier match de groupe pour espérer une qualification pour les play-offs.