L'ex-star d'Arsenal et de la Juventus Aaron Ramsey débute sa carrière d'entraîneur

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L'ex-star d'Arsenal et de la Juventus Aaron Ramsey débute sa carrière d'entraîneur

L'un des représentants les plus brillants de l'histoire du football gallois, Aaron Ramsey, qui a défendu pendant de longues années les couleurs d'Arsenal à Londres et de la Juventus à Turin, a pris une décision inattendue. Le milieu de terrain expérimenté de 35 ans a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel pour se lancer immédiatement dans l'entraînement. Son nouveau poste sera au club anglais d'Oxford United. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction d'Oxford United a officiellement confirmé la nomination d'Aaron Ramsey au poste d'entraîneur principal de l'équipe. Il a été indiqué que le spécialiste gallois a laissé une impression positive aux propriétaires du club, devançant de nombreux candidats lors d'un processus de sélection rigoureux. Cette nomination constitue pour Ramsey son premier poste sérieux et permanent dans l'entraînement.

Expérience et nouvelles ambitions

Ayant évolué sous la direction de légendes du football mondial telles qu'Arsène Wenger et Massimiliano Allegri, Ramsey a désormais l'intention de mettre en pratique les connaissances et l'expérience acquises auprès d'eux. Oxford United, qui évolue en Championship anglaise, a hautement apprécié sa vision stratégique et son approche du football moderne.

Lors de sa première interview après sa nomination, Ramsey a déclaré : « Être nommé entraîneur principal d'Oxford United est pour moi un grand honneur et un privilège. Lors des discussions avec les dirigeants du club, j'ai ressenti l'ambition immense et la volonté de réussir ici. Cette opportunité m'enthousiasme énormément ».

Selon Ramsey, il s'est préparé à une carrière d'entraîneur pendant plusieurs années. Son expérience dans des matchs sous haute pression et dans des tournois prestigieux l'aidera à créer un environnement de travail professionnel au sein de l'équipe. Le technicien gallois a l'intention d'instaurer une culture de standards élevés, de travail acharné et de discipline stricte.

La confiance de la direction du club

Le président d'Oxford United, Dusan Bogdanovic, a souligné que dès les premières minutes de sa rencontre avec Ramsey, il était clair que ses objectifs étaient en phase avec les plans à long terme du club. La direction est convaincue qu'un entraîneur jeune et plein d'idées pourra mener l'équipe vers une nouvelle étape.

« Nous recherchions un leader capable de façonner la prochaine étape du développement de notre équipe. Aaron nous a impressionnés à chaque étape et nous sommes convaincus qu'il est la bonne personne pour mener le club vers l'avant », a ajouté Bogdanovic.

Pour rappel, en tant que joueur, Aaron Ramsey a remporté trois fois la FA Cup avec Arsenal et le championnat d'Italie avec la Juventus. Désormais, il devrait démontrer sa riche expérience en dehors du terrain, sur le banc d'entraînement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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