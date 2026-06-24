Pourquoi Kylian Mbappé célèbre-t-il ses buts en jouant de la flûte ? Le secret lié à Corden

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Pourquoi Kylian Mbappé célèbre-t-il ses buts en jouant de la flûte ? Le secret lié à Corden

Le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, attire l'attention lors de la Coupe du Monde 2026 non seulement par son jeu prolifique, mais aussi par un nouveau style de célébration inattendu. L'étoile, habituée depuis des années à croiser les bras sur sa poitrine, mime désormais le jeu d'une flûte imaginaire. Ce changement cache une anecdote intéressante impliquant le célèbre animateur James Corden. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'histoire de cette célébration musicale remonte à l'émission « After Hours » de James Corden, à laquelle Mbappé a participé avant le début du tournoi. Au cours de l'émission, la star du Real Madrid a raconté que ses parents l'avaient encouragé durant son enfance à explorer divers arts, dont les instruments de musique, afin qu'il devienne un individu accompli. Mbappé a avoué avoir tenté d'apprendre la flûte étant enfant.

Un pari avec James Corden

Lors de l'entretien, James Corden a saisi l'occasion pour faire une proposition insolite à l'attaquant. Il a suggéré à Mbappé de célébrer son premier but du tournoi en mimant la flûte. Corden a même montré comment faire et a obtenu la promesse du footballeur. Selon Goal.com, Mbappé a pris cet accord humoristique au sérieux et a décidé de le réaliser sur la scène mondiale.

Lors du match d'ouverture du Groupe I contre le Sénégal (3-1), Mbappé a inscrit un doublé. Après son premier but, il a délaissé son style traditionnel pour mimer la flûte. Ce moment est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats parmi les supporters. Corden lui-même n'a pas caché sa surprise de voir la star du football tenir sa promesse.

« C'était tout simplement incroyable. Alors que je regardais le match avec mon père, il a crié : 'Regarde, il joue de la flûte !'. Mon téléphone a explosé de messages », a déclaré l'animateur britannique dans une interview accordée à talkSPORT. Il s'avère que Mbappé a envoyé un message à Corden immédiatement après le match pour confirmer qu'il avait tenu sa promesse.

Selon les experts, l'attitude détendue et pleine d'humour de Mbappé témoigne d'une excellente ambiance au sein de l'équipe de France. Après la défaite en finale 2022, les Bleus semblent plus proches que jamais de reconquérir le titre. Mbappé continue de démontrer sa confiance, non seulement en tant que leader sur le terrain, mais aussi comme la star principale de l'équipe.

Kylian MbappéReal MadridJames CordenCoupe du MondeFrance
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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