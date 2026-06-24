Le Real Madrid ne pourra pas réaliser un profit de 50 millions d'euros avec le transfert de Niko Paz

Le club du Real Madrid devra renoncer à son plan de réaliser un gain financier important en rachetant son academy player Niko Paz pour le revendre immédiatement. Le géant espagnol avait l'intention d'exercer son option de rachat pour le talentueux playmaker argentin pour 10 millions d'euros, afin de le revendre pour 60 millions d'euros dès cet été. Cependant, les restrictions des règles de transfert empêchent la mise en œuvre de ce plan. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Niko Paz, âgé de 21 ans, qui réalise une saison exceptionnelle avec le club italien de Como, est devenu l'une des jeunes stars les plus convoitées d'Europe. Alors que son jeu attire l'attention de nombreux grands clubs, le président du Real Madrid, Florentino Perez, souhaitait appliquer la stratégie « acheter bas, vendre haut ». Selon Goal.com, le règlement des transferts impose des exigences strictes concernant l'enregistrement d'un joueur deux fois au cours d'une même saison.

Règles de transfert et contraintes temporelles

Selon le journaliste reconnu Jose Felix Diaz, le Real Madrid ne peut pas racheter Niko Paz durant le mercato estival et le revendre à un autre club durant cette même fenêtre. Selon les règles, au moins 12 semaines doivent s'écouler après l'enregistrement du joueur dans son nouveau club. Cela signifie que le transfert ne pourrait s'opérer qu'à l'ouverture du marché hivernal en janvier.

Cet obstacle juridique complique les plans du club madrilène. L'entraîneur actuel, Jose Mourinho, dispose déjà de milieux de terrain puissants comme Jude Bellingham et le nouvel arrivant Bernardo Silva. Dans ces conditions, garantir une place et un temps de jeu suffisant à Niko Paz dans l'équipe première est une tâche presque impossible.

Entretien avec Mourinho et avenir du joueur

Selon les informations, Jose Mourinho s'est entretenu personnellement avec Niko Paz concernant son rôle dans l'équipe. Cependant, le « Special One » n'a pas pu promettre au jeune joueur le temps de jeu régulier qu'il bénéficie actuellement à Como sous la direction de Cesc Fabregas. De plus, le fait que le Real Madrid travaille sur le transfert de la star de Chelsea, Enzo Fernandez, réduit encore davantage les chances de Paz d'intégrer le onze titulaire.

Actuellement, Niko Paz suscite un intérêt sérieux de la part de la Premier League anglaise, notamment du club londonien Arsenal. Malgré cela, le joueur préfère rester en Italie. Il a établi une relation étroite avec Cesc Fabregas et est satisfait de sa progression sous sa tutelle. L'objectif principal de Paz est de faire ses débuts en Ligue des Champions la saison prochaine avec Como.

Ainsi, le Real Madrid devra abandonner l'espoir d'un profit net de 50 millions d'euros provenant de la vente de Niko Paz au moins jusqu'à l'hiver. D'ici là, la valeur marchande du joueur pourrait augmenter ou, au contraire, diminuer, ce qui représente un certain risque pour le club.