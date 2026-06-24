Rustam Ashurmatov : Difficile d'encaisser cinq buts

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Rustam Ashurmatov, a partagé ses impressions après le match contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Les « Loups Blancs » se sont inclinés sur le score de 0-5. Ashurmatov a souligné que jouer contre une équipe aussi forte que le Portugal apporte une grande expérience, quel que soit le résultat. Cependant, pour le défenseur, encaisser cinq buts est difficile à accepter.

« Que nous gagnions ou que nous perdions, jouer contre le Portugal est toujours une grande expérience. Mais encaisser cinq buts, c'est beaucoup trop. En tant que défenseur, c'est difficile à digérer », a déclaré Ashurmatov.

Le joueur a rappelé que l'équipe n'a pas encore disputé son dernier match de groupe et qu'il est nécessaire d'oublier rapidement la défaite contre le Portugal pour se concentrer sur la prochaine rencontre.

« Nous avons encore un troisième match. Nous devons essayer d'oublier cette défaite », a-t-il ajouté.

Ashurmatov a admis que l'équipe nationale avait encaissé trop de buts lors des deux premières journées. Selon lui, les erreurs commises par la ligne défensive en ont été l'un des facteurs principaux.

« Nous avons encaissé trop de buts lors des deux premiers matchs. C'est principalement la faute des défenseurs », a déclaré le footballeur.

Malgré cela, le défenseur a exprimé son espoir que les chances de qualification pour le tour suivant soient maintenues et que l'équipe remporte le dernier match.

« Nous espérons qu'il restera une opportunité lors du troisième match et que nous remporterons le prochain jeu », a souligné Ashurmatov.

Le joueur a également commenté le but annulé d'Aziz Ganiyev, affirmant que la présence d'une faute dans cette action était discutable.

« Pour le but de Ganiyev, je pense que la faute était du 50/50. Si l'arbitre avait validé le but, les Portugais n'auraient probablement pas beaucoup protesté », a-t-il déclaré.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera désormais la République démocratique du Congo lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les « Loups Blancs » lutteront pour obtenir leur première victoire en Coupe du Monde.