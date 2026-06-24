Fabio Cannavaro sur Cristiano Ronaldo : « Il doit encore jouer quelques années »

·62·Sport
Fabio Cannavaro sur Cristiano Ronaldo : « Il doit encore jouer quelques années »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses réflexions après le match contre le Portugal dans le cadre de la Coupe du Monde. Le spécialiste italien a salué la performance du capitaine adverse, Cristiano Ronaldo, et a appelé l'attaquant légendaire à ne pas mettre fin à sa carrière. Le Portugal s'est imposé 5-0 lors de cette rencontre, portant un coup dur aux ambitions de l'Ouzbékistan pour la phase suivante. C'est ce qu'indique Goal.com l'information .

Dans une interview accordée au journal O Jogo, Cannavaro a admis que ses joueurs étaient sous une forte pression dès le début du match. Deux buts concédés dans les premières minutes ont perturbé les plans de l'équipe nationale ouzbeke. Bien qu'il y ait eu des tentatives pour stabiliser la situation et même un but refusé, la supériorité technique du Portugal a fait la différence.

Ronaldo est un prédateur « intelligent » dans la surface de réparation

Cannavaro a souligné qu'il avait averti ses joueurs de se méfier de Ronaldo avant le match. « J'ai dit à mes joueurs que si nous laissions ne serait-ce qu'un centimètre d'espace à Cristiano Ronaldo, nous serions finis. C'est exactement ce qui s'est passé et il a marqué deux buts. Les joueurs portugais jouent pour lui, et à son âge, il agit de manière très intelligente dans la surface de réparation », a ajouté l'entraîneur.

Selon Goal.com, Cristiano Ronaldo a établi un record historique grâce aux buts marqués lors de ce match. Il est devenu le premier joueur masculin à avoir marqué dans six Coupes du Monde différentes. De plus, il a porté son nombre de buts dans le tournoi à 10, dépassant ainsi le record d'Eusebio, le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Ces exploits sont une réponse appropriée aux critiques reçues ces dernières semaines.

À la fin du match, Fabio Cannavaro a révélé avoir discuté avec la star de 41 ans sur la pelouse. L'ancien défenseur italien n'a pas caché son admiration pour la condition physique de Ronaldo. « Il est entré dans l'histoire du football, il y restera à jamais, mais malgré cela, il continue de jouer avec une telle passion. Je lui ai dit qu'il devrait jouer encore quelques années et continuer à prendre du plaisir au football », a déclaré Cannavaro.

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a publié un message sur sa page Instagram disant : « Nous sommes là », rappelant au monde qu'il est toujours au plus haut niveau. Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, cette défaite complique la situation dans le groupe, mais un match contre des stars mondiales constitue sans aucun doute une grande expérience pour l'équipe.

Cristiano RonaldoFabio CannavaroOuzbékistanCoupe du MondeFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo marque l'histoire de la Coupe du Monde : la réaction de Bruno FernandesCristiano Ronaldo marque l'histoire de la Coupe du Monde : la réaction de Bruno FernandesHier, 23:57Harry Kane et le mysticisme : un sorcier ghanéen a « libéré » le capitaine anglaisHarry Kane et le mysticisme : un sorcier ghanéen a « libéré » le capitaine anglaisHier, 23:17Le Bayern prépare un nouveau contrat pour Michael Olise : un refus pour le Real MadridLe Bayern prépare un nouveau contrat pour Michael Olise : un refus pour le Real MadridHier, 23:16Conflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueConflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueHier, 22:37Le FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquéeLe FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquéeHier, 22:33Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Hier, 22:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan