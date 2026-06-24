Fabio Cannavaro sur Cristiano Ronaldo : « Il doit encore jouer quelques années »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses réflexions après le match contre le Portugal dans le cadre de la Coupe du Monde. Le spécialiste italien a salué la performance du capitaine adverse, Cristiano Ronaldo, et a appelé l'attaquant légendaire à ne pas mettre fin à sa carrière. Le Portugal s'est imposé 5-0 lors de cette rencontre, portant un coup dur aux ambitions de l'Ouzbékistan pour la phase suivante. C'est ce qu'indique Goal.com l'information .

Dans une interview accordée au journal O Jogo, Cannavaro a admis que ses joueurs étaient sous une forte pression dès le début du match. Deux buts concédés dans les premières minutes ont perturbé les plans de l'équipe nationale ouzbeke. Bien qu'il y ait eu des tentatives pour stabiliser la situation et même un but refusé, la supériorité technique du Portugal a fait la différence.

Ronaldo est un prédateur « intelligent » dans la surface de réparation

Cannavaro a souligné qu'il avait averti ses joueurs de se méfier de Ronaldo avant le match. « J'ai dit à mes joueurs que si nous laissions ne serait-ce qu'un centimètre d'espace à Cristiano Ronaldo, nous serions finis. C'est exactement ce qui s'est passé et il a marqué deux buts. Les joueurs portugais jouent pour lui, et à son âge, il agit de manière très intelligente dans la surface de réparation », a ajouté l'entraîneur.

Selon Goal.com, Cristiano Ronaldo a établi un record historique grâce aux buts marqués lors de ce match. Il est devenu le premier joueur masculin à avoir marqué dans six Coupes du Monde différentes. De plus, il a porté son nombre de buts dans le tournoi à 10, dépassant ainsi le record d'Eusebio, le meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Ces exploits sont une réponse appropriée aux critiques reçues ces dernières semaines.

À la fin du match, Fabio Cannavaro a révélé avoir discuté avec la star de 41 ans sur la pelouse. L'ancien défenseur italien n'a pas caché son admiration pour la condition physique de Ronaldo. « Il est entré dans l'histoire du football, il y restera à jamais, mais malgré cela, il continue de jouer avec une telle passion. Je lui ai dit qu'il devrait jouer encore quelques années et continuer à prendre du plaisir au football », a déclaré Cannavaro.

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a publié un message sur sa page Instagram disant : « Nous sommes là », rappelant au monde qu'il est toujours au plus haut niveau. Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, cette défaite complique la situation dans le groupe, mais un match contre des stars mondiales constitue sans aucun doute une grande expérience pour l'équipe.