Les rumeurs selon lesquelles Christian Pulisic, capitaine de l'équipe nationale des États-Unis et attaquant du Milan AC, pourrait poursuivre sa carrière de l'autre côté de l'océan suscitent un grand intérêt dans le monde du football. En particulier, New York City FC a l'intention de recruter le joueur expérimenté, mais le géant italien n'a pas l'intention de vendre sa star pour le moment. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Selon The Athletic, plusieurs clubs de la MLS prévoient de ramener Pulisic en Amérique du Nord après la Coupe du Monde 2026. New York City FC vise non seulement à renforcer son effectif via ce transfert, mais aussi à créer un impact majeur pour l'ouverture de son nouveau stade prévue en 2027. Ce club, appartenant au City Group, a déjà accueilli des légendes telles que Frank Lampard, Andrea Pirlo et David Villa.

La résistance de Milan et le plan du nouvel entraîneur

Bien que les équipes de la MLS soient prêtes à offrir des sommes importantes, la direction de Milan considère le joueur comme une pièce maîtresse du projet. Les « Rossoneri » détiennent une option pour prolonger le contrat de Pulisic jusqu'en 2028 et ont l'intention d'en faire usage. Le changement de direction technique, avec la nomination de Ruben Amorim, ancien coach de Manchester United, en remplacement de Max Allegri, pourrait également influencer l'avenir de Pulisic.

Les performances de Pulisic lors de la saison 2025-26 ont été somewhat contrastées. Bien qu'il ait débuté la saison à un très haut niveau, son efficacité a diminué après décembre. Il a terminé avec 8 buts et 4 passes décisives, mais Milan a manqué sa qualification pour la Ligue des Champions. Malgré cela, la direction du club souhaite le conserver comme visage de l'équipe.

Actuellement, le joueur concentre toute son attention sur l'équipe nationale des États-Unis sous la direction de Mauricio Pochettino. La sélection américaine poursuit son parcours avec succès, ayant battu le Paraguay et l'Australie en phase de groupes. Christian Pulisic, qui a manqué un match en raison d'une blessure, devrait revenir bientôt.

Selon Goal.com, les rumeurs de transfert entourant Pulisic deviendront un sujet central de la MLS dans les années à venir. Bien que le joueur préfère pour l'instant rester en Europe, la situation pourrait totalement changer après le Mondial organisé aux États-Unis.