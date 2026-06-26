La Turquie bat les États-Unis mais quitte la compétition

Les matchs de la 3ème journée du groupe D de la Coupe du Monde 2026 ont eu lieu.

Dans le cadre de cette journée, les équipes nationales de la Turquie et des États-Unis se sont affrontées. Dans un match riche en buts, la Turquie l'a emporté 3-2 contre les États-Unis.

À la 3ème minute, Trusty a donné l'avantage aux États-Unis. Peu après, à la 10ème minute, Güler a égalisé. À la 31ème minute, Yilmaz a marqué le deuxième but pour la Turquie.

En seconde période, les États-Unis se sont repositionnés et Berhalter a réussi à égaliser à la 49ème minute. Dans les dernières minutes du match, Ayhan a marqué, assurant une victoire cruciale pour la Turquie lors de la Coupe du Monde 2026.

Coupe du Monde 2026. Groupe D, 3ème journée

Turquie — États-Unis — 3:2

Buteurs: Güler, 10; Yilmaz, 31; Ayhan, 90 — Trusty, 3; Berhalter, 49.

Turquie: Çakir, Bardakcı, Elmali, Çelik, Güler, Özcan, Kökyürek, Yildiz, Yilmaz, Aydın.

États-Unis: Turner, Scally, Mackenzie, Trusty, Robinson, Reyna, Berhalter, Weah, McKennie, Aaronson, Ricardo Pepi.

Ainsi, l'équipe nationale des États-Unis a terminé première du groupe D avec 6 points. L'Australie a pris la deuxième place avec 4 points.

Le Paraguay a également récolté 4 points et a terminé troisième. La Turquie, avec 3 points, a fini dernière du groupe et voit son aventure s'arrêter à la Coupe du Monde.