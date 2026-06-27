Le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique, Rudi Garcia, a réagi aux critiques visant les joueurs d'expérience de son équipe après un parcours réussi en phase de groupes de la Coupe du Monde. La large victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande a non seulement assuré la tête du groupe, mais a également prouvé que des stars comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Leandro Trossard sont toujours au plus haut niveau. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Garcia a défendu ses cadres, critiquant ceux qui les considèrent comme trop vieux. Selon l'entraîneur, le talent et l'expérience des joueurs formant le noyau de l'équipe ne sont pas une faiblesse pour la Belgique, mais son plus grand atout. Selon le journal HLN, le spécialiste a qualifié de manque de respect le fait d'appeler ces joueurs des « vétérans ».

Le triomphe de l'expérience et du talent

Au cours de la rencontre, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont formé un tandem offensif redoutable, démantelant la défense adverse. De Bruyne a inscrit un but et délivré une passe décisive, tandis que Lukaku a également trouvé le chemin des filets. L'attaquant d'Arsenal, Leandro Trossard, a marqué un doublé, s'imposant comme l'un des meilleurs acteurs du match.

« Je ne supporte pas qu'on traite mes quatre leaders de vétérans. C'est hideux et terrible. Quand on a des joueurs de ce niveau dans le pays, il faut les soutenir. Ils ont répondu à toutes les questions sur le terrain aujourd'hui. Regardez ce que les « vieux » de la Belgique sont capables de faire », a souligné Rudi Garcia.

L'entraîneur a également souligné la discipline et l'importance tactique de Leandro Trossard dans le jeu collectif. Selon Garcia, le monde extérieur ne valorise pas assez le travail de Trossard pour l'équipe nationale, mais le joueur continue de le prouver par son jeu. La présence d'un gardien comme Thibaut Courtois a également été citée comme un facteur augmentant la confiance de l'équipe.

Prochaine étape et objectifs

Bien que la Belgique ait assuré la première place du groupe, Rudi Garcia a appelé à ne pas tomber dans la complaisance. Bien qu'une victoire avec quatre buts d'écart soit importante, il a noté que ce n'était que la réalisation de la première tâche. L'entraîneur a mentionné que des avis négatifs sur son équipe circulaient également dans la presse française, mais que cela ne lui servait que de motivation supplémentaire.

Cette victoire de l'équipe nationale belge a renforcé l'ambiance interne avant la phase éliminatoire. Désormais, les « Diables Rouges » ambitionnent d'aller loin dans les phases décisives du tournoi grâce à leur effectif expérimenté. Garcia a réitéré sa confiance totale envers ses joueurs, affirmant qu'ils répondraient uniquement sur le terrain.