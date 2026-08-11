L’activité du réseau décentralisé Bluesky diminue

Le réseau social décentralisé Bluesky, qui avait connu une popularité fulgurante grâce à l’afflux massif d’utilisateurs ayant quitté la plateforme X, détenue par Elon Musk, après les élections américaines de novembre 2024, peine désormais à conserver son audience. Selon les données de similarweb.com, l’application mobile de la plateforme comptait 10,4 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde en juin 2026, soit une baisse de 27,2 % par rapport à la même période de l’année précédente. Techcrunch.com en fait état .

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de l’application mobile continue également de diminuer : il a baissé de 25,6 % sur un an en juillet, pour atteindre environ 3 millions. Ces baisses indiquent que, malgré la poursuite de la croissance du nombre de comptes enregistrés sur le réseau, une part plus réduite des utilisateurs se sert régulièrement de l’application. Cela suggère qu’une partie des personnes ayant rejoint Bluesky à la suite du mécontentement postélectoral n’y est pas restée sur le long terme.

Statistiques et indicateurs clés

Selon les spécialistes, le plus important est que Bluesky n’a pas simplement perdu l’effet de mode temporaire qui avait suivi les élections. Depuis son pic de la fin 2024, l’application a perdu plus de la moitié de ses utilisateurs actifs mensuels. Plus précisément, la moyenne du quatrième trimestre 2024 s’élevait à 22,1 millions, contre 10,7 millions au deuxième trimestre 2026, soit une baisse d’environ 52 %.

Malgré cela, les utilisateurs restés sur Bluesky demeurent très fidèles. La communauté, plus petite, reste relativement active : en juin, le ratio entre les utilisateurs actifs quotidiens et les utilisateurs mensuels, appelé taux de rétention, s’élevait à environ 29 %, au même niveau que Threads, propriété de Meta. La direction de Bluesky ne considère toutefois pas ces chiffres comme particulièrement préoccupants, car l’entreprise se concentre moins sur le succès d’une seule application que sur le développement du protocole sous-jacent AT Proto.

Projets futurs et situation des autres plateformes

Aujourd’hui, des projets fondés sur le protocole AT Proto, tels que BlackSky et Eurosky, se développent, tandis que des applications comme Skylight, spécialisée dans les contenus vidéo, enregistrent leurs premiers succès. L’entreprise a également présenté Attie, un outil de recherche fondé sur l’AI, et travaille actuellement sur la confidentialité ainsi que sur la prise en charge des données personnelles. Cela pourrait à l’avenir attirer un nouveau type d’utilisateurs davantage intéressés par les réseaux privés que par les espaces publics.

Des analyses numériques similaires montrent que les utilisateurs de Bluesky ne sont pas retournés sur X. Au contraire, le nombre mondial d’utilisateurs actifs mensuels de X sur les appareils mobiles a diminué de 3 % sur un an en juin, tandis que ses utilisateurs actifs quotidiens ont baissé de 7 % en juillet, à 123,7 millions. Malgré cela, X reste un important réseau social, avec 302 millions d’utilisateurs actifs mensuels au total et une fréquentation croissante de son site web.