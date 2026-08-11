Luis Enrique réagit aux rumeurs de transfert concernant Bradley Barcola

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a catégoriquement refusé de répondre aux dernières questions concernant l’avenir de l’attaquant Bradley Barcola. Cette situation intervient alors que Liverpool a lancé une offensive pour recruter l’ailier français, laissant l’avenir du joueur incertain. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur de 23 ans avait attiré tous les regards en inscrivant trois buts lors de la Coupe du monde. Il a désormais rejoint ses coéquipiers parisiens et repris l’entraînement afin de préparer la Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa, à Salzbourg.

Liverpool et le processus de transfert

Le club de la Mersey, pensionnaire de Premier League, a fait de ce talentueux joueur sa priorité lors du mercato estival. Selon des informations venues de France, Barcola et le club anglais se seraient déjà mis d’accord sur les conditions d’un contrat individuel. Il ne resterait plus qu’à convenir du montant du transfert entre les deux clubs.

Devenu entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola souhaite renforcer les ailes de son équipe avec des joueurs rapides et de qualité. Malgré l’arrivée de Ronald Araújo en prêt depuis Barcelone et le recrutement définitif de Víctor Muñoz durant le mercato estival, le club poursuit ses recherches pour trouver un ailier de métier.

La position ferme de Luis Enrique

Lors de la conférence de presse précédant le match prestigieux à venir, Luis Enrique a réaffirmé sa position ferme et inchangée concernant les rumeurs de transfert. Il a déclaré ne pas vouloir parler du destin personnel des joueurs ni des négociations de transfert.

"Je ne veux pas parler d’un joueur en particulier et je ne sais rien", a insisté Enrique. "Car lorsqu’on pose une question positive ou négative sur un joueur, c’est toujours dangereux. Je me concentre uniquement sur mon équipe".

Par ailleurs, la préparation de la Supercoupe ne se déroule pas comme prévu pour l’entraîneur du PSG. Le fait que la majeure partie de l’équipe ne soit revenue à l’entraînement que lundi dernier, après sa participation à la Coupe du monde, lui crée des difficultés supplémentaires.