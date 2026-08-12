Le flagship Redmi K100 Pro Max dévoilé avec une énorme batterie et un processeur puissant

La marque Xiaomi a officiellement présenté son nouveau smartphone flagship le plus avancé, le Redmi K100 Pro Max. Selon ixbt.com, cet appareil combine de hautes performances et des solutions technologiques avancées, et devrait représenter une étape importante pour le marché mobile. Ce nouveau gadget offre, outre des fonctionnalités dignes d’un flagship, des fonctions uniques. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le smartphone est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui fonctionne avec une mémoire vive LPDDR5X et un stockage UFS 4.1. Pour garantir un fonctionnement stable, l’appareil intègre un système de refroidissement agrandi avec pompe de circulation, couvrant une surface de 6300 millimètres carrés. Il évite la surchauffe, même lors des tâches exigeantes et des jeux.

Écran et fonctionnalités avancées

L’appareil est doté d’un écran OLED plat de 6,9 pouces, basé sur le matériau M11 et offrant une résolution de 2608 x 1200 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement atteint un impressionnant 185 Hz. L’affichage fluide et la haute qualité multimédia portent l’expérience à un niveau supérieur.

La photographie et la vidéo sont prises en charge par un appareil photo principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique. Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et d’un objectif ultra grand-angle de même définition, permettant de réaliser des clichés de qualité dans toutes les conditions.

Batterie et dimensions

La principale particularité de ce modèle est son immense batterie de 9070 mAh, dont la teneur en silicium atteint 16 %. Malgré cette grande capacité, le smartphone ne mesure que 8,45 mm d’épaisseur et pèse 238 grammes. Son dos est fabriqué en fibre de verre, tandis que le boîtier est entièrement protégé contre l’eau et la poussière selon les normes IP66, IP68 et IP69.

L’appareil prend en charge la recharge filaire à 100 W, la recharge sans fil à 50 W ainsi que la recharge inversée filaire à 27 W et sans fil à 22.5 W. Le modèle intègre également un lecteur d’empreintes ultrasonique, un port USB 3.2 Gen 1, le système d’exploitation HyperOS 3.0 et un système audio Bose 2.1 canaux spécialement conçu.

Sur le marché chinois, le prix du Redmi K100 Pro Max commence à 4499 yuans pour la version dotée de 12/256 GB, soit environ 670 dollars. La configuration haut de gamme avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage coûte 5999 yuans, soit environ 890 dollars. Une version plus compacte, baptisée Redmi K100 Pro, a également été présentée lors de l’événement.