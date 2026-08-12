Enzo Maresca évoque la règle concernant Erling Haaland et Manchester City

Le nouvel entraîneur principal de Manchester City, en Angleterre, Enzo Maresca, a évoqué une situation tactique intéressante liée à l’attaquant norvégien Erling Haaland. Le technicien a expliqué les règles strictes appliquées dans ses anciennes équipes et les déplacements de la star sur le terrain. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le technicien italien de 46 ans a commencé à bâtir sa philosophie, fondée sur la discipline et le contrôle, sur les bases posées par Pep Guardiola. L’une des principales exigences de Maresca consiste à maintenir une communication et un ordre stricts sur le terrain pendant les matchs.

Une discipline stricte sur le terrain

L’une des approches tactiques particulières de l’entraîneur repose sur une réaction immédiate après un but marqué par son équipe. Il préfère rester en contact direct avec les capitaines dans les moments les plus intenses du match.

Enzo Maresca a souligné qu’il avait déjà appliqué cette méthode lors des saisons précédentes : « Quand je travaillais à Leicester et à Chelsea, j’avais une règle : lorsque nous marquions, le capitaine devait venir sur le banc pour recevoir des consignes, et non pour célébrer », a expliqué l’entraîneur, précisant qu’il privilégiait les ajustements tactiques aux émotions.

Une situation inattendue liée à Haaland

Selon The New York Times, bien que cette règle ait fonctionné avec succès dans ses anciennes équipes, la situation pourrait être quelque peu différente à Manchester City. Si Erling Haaland, le meilleur buteur de l’équipe, devait devenir capitaine, cela pourrait représenter un petit problème pour le staff technique.

Maresca a expliqué cette situation avec humour : « C’est une bonne question. Si le capitaine marque, il peut donc célébrer. Mais si Erling est capitaine, au secours ! Nous aurons un problème, vous imaginez ? », a-t-il plaisanté en faisant allusion à l’habitude du Norvégien de marquer régulièrement.

Cette approche montre à quel point l’ambiance au sein du groupe et la discipline tactique seront importantes pour Manchester City avant la nouvelle saison. Enzo Maresca continue de mettre ses idées en pratique.