Arsenal a proposé son joueur formé au club à ses rivaux

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Arsenal a proposé son joueur formé au club à ses rivaux

Un retournement inattendu s’est produit sur le marché des transferts de la Premier League. Selon The Telegraph, Arsenal s’est dit prêt à vendre son jeune talent formé à l’académie, Myles Lewis-Skelly, à ses principaux rivaux du championnat, Chelsea et Manchester United. Les Londoniens auraient pris cette décision afin de rétablir leur équilibre financier après d’importantes dépenses destinées à renforcer leur milieu de terrain. Goal.com rapporte que l’information a été publiée.

Les Gunners, qui ont agi par l’intermédiaire d’intermédiaires sur le marché des transferts, avaient fixé à environ 45 millions de livres sterling le prix de ce polyvalent joueur de 19 ans. Toutefois, cette proposition concernant un jeune footballeur considéré comme très prometteur en Angleterre n’a pas suscité l’intérêt escompté des grands clubs, et les deux parties ont renoncé à ce transfert.

La décision de Chelsea et de Manchester United

Il s’est avéré que la direction de Chelsea avait refusé la possibilité de recruter le jeune joueur, préférant consacrer ses ressources à l’arrivée de Pep Chavarría, joueur du Rayo Vallecano. De son côté, Manchester United a également rejeté catégoriquement cette proposition. Une telle situation, rare dans le football anglais, a attiré l’attention des supporters et des spécialistes, car il paraît surprenant qu’un club propose directement l’un de ses jeunes les plus prometteurs à ses rivaux.

Pourtant, à l’issue de la saison dernière, l’entraîneur Mikel Arteta avait loué le caractère et les performances du jeune défenseur. Le technicien espagnol avait notamment reconnu que le joueur avait rencontré des difficultés lors de son adaptation à l’équipe première, tout en soulignant qu’il était resté humble et s’était distingué à l’entraînement.

Les projets d’avenir du joueur

Selon The Athletic, malgré les rumeurs de transfert, Myles Lewis-Skelly n’aurait pas l’intention de quitter Arsenal. Le joueur de 19 ans formé au club s’est dit prêt à tout donner pour gagner une place dans l’équipe première sous les ordres de Mikel Arteta.

Le diplômé de l’académie de Hale End s’est fixé de grandes ambitions. Il avait précédemment déclaré vouloir laisser un héritage particulier dans le monde du football et remporter tous les trophées sur les plus grandes scènes, tout en restant toujours les pieds sur terre et en continuant à apprendre.

ArsenalChelseaManchester UnitedMyles Lewis-SkellyTransferts
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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