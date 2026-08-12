Nouveau record sensationnel dans le Livre Guinness : comment un footballeur a atteint un exploit mondial

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Nouveau record sensationnel dans le Livre Guinness : comment un footballeur a atteint un exploit mondial

Hamad Ali Al-Shehhi, citoyen des Émirats arabes unis âgé de 24 ans, a une nouvelle fois stupéfié le monde du sport en démontrant une maîtrise digne de Bobur et l’étendue infinie des capacités humaines. Détenteur de plusieurs records Guinness liés au football, cet athlète a cette fois testé son talent avec les pieds sur un terrain de basket et réalisé une performance mondiale.

Un tir de précision depuis 12 mètres (39,37 pieds)

Al-Shehhi a décidé d’établir le record du monde du panier inscrit depuis la plus longue distance en frappant un ballon de basket avec son talon et en le propulsant avec élégance dans le panier.

La vidéo de ce record, largement diffusée sur Internet, montre clairement la grande maîtrise de l’athlète : il fait d’abord rebondir le ballon de basket vers le haut avec son pied, puis frappe avec précision et puissance, du talon, le ballon en l’air, avant de le faire entrer dans le panier à près de 12 mètres (39,37 pieds) de distance.

Les records historiques avant le tir au talon

Le Livre Guinness des records n’est pas une nouveauté pour Hamad Ali Al-Shehhi. Il avait déjà établi plusieurs performances impressionnantes dans le contrôle d’un ballon de football :

  • Frapper le ballon avec le genou en 1 minute : 215 fois ;

  • Parcourir 50 mètres (164 pieds) avec un ballon sur le genou : 10,50 secondes (meilleure performance) ;

  • Frapper le ballon avec le genou en position assise pendant 1 minute : 211 fois.

« Ma motivation, c’est mon amour infini pour le football »

Dans une interview accordée aux représentants du Livre Guinness des records, l’athlète a évoqué avec émotion cette victoire et son objectif :

« Je voulais officiellement documenter et célébrer la maîtrise que j’ai acquise au fil des années grâce à ma passion pour le football et à un entraînement acharné. Mon amour du football est ma plus grande source de motivation. Je suis infiniment fier d’avoir représenté l’honneur des Émirats arabes unis sur la scène mondiale grâce à cette réussite et à ce record »a déclaré Hamad Ali Al-Shehhi.

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Hamad Ali Al-ShehhiLivre Guinness des recordsÉmirats arabes unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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