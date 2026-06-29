L'attaquant de l'Arsenal FC, Viktor Gyokeres, a réagi pour la première fois aux rumeurs du marché des transferts et aux informations concernant son départ possible vers l'Atlético de Madrid. Bien que le footballeur suédois ait remporté le titre avec l'équipe la saison dernière, les rapports suggèrent que Mikel Arteta pourrait s'en séparer pour renforcer sa ligne d'attaque. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations diffusées par Goal.com, la direction d'Arsenal prévoit d'utiliser Gyokeres comme monnaie d'échange pour recruter la star de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Cela remet en question l'avenir du前-attaquant suédois à l'Emirates Stadium. Arrivé avec de grandes attentes du Sporting CP, le joueur a dû passer une partie de la saison dernière dans l'ombre de Kai Havertz.

La position de Gyokeres sur le transfert

Actuellement avec l'équipe nationale de Suède, Viktor Gyokeres a souligné qu'il était heureux au club londonien en répondant aux questions sur son avenir. « L'intérêt d'autres clubs est bien sûr flatteur, mais je me sens très bien à Arsenal. Après la saison fantastique que nous avons passée, je n'ai que des sentiments positifs », a déclaré l'attaquant.

Néanmoins, Mikel Arteta souhaite plus de polyvalence en attaque. Bien que Gyokeres ait réussi à marquer 21 buts toutes compétitions confondues, il n'a pas pu démontrer la même stabilité qu'au Portugal dans l'environnement physique de la Premier League. L'arrivée de Julian Alvarez devrait représenter une nouvelle étape tactique pour Arsenal.

Un duel sur la scène internationale

L'attention du joueur est actuellement tournée vers l'équipe nationale de Suède, dirigée par Graham Potter. Les Scandinaves affronteront la France lors des play-offs de la Coupe du Monde. Fait intéressant, Gyokeres fera face à son coéquipier d'Arsenal, William Saliba, l'un des meilleurs défenseurs au monde.

« Ce sera intéressant de jouer contre lui. Nous devons instaurer un ordre presque parfait en défense et tirer le maximum profit des opportunités qui se présenteront », déclare l'avant-centre suédois à propos du match à venir. Si Arsenal concrétise le transfert de Julian Alvarez, ce serait l'un des mouvements les plus importants du club londonien pour défendre son titre la saison prochaine.