Changements à la direction de Chelsea : Todd Boehly pourrait vendre sa participation

La structure dirigeante de Chelsea devrait connaître les changements les plus importants depuis l’époque de Roman Abramovich. Selon le Financial Times, Todd Boehly et Mark Walter négocient la vente de leurs participations à Clearlake Capital, l’actionnaire principal. Si l’accord aboutit, le partenariat à l’origine de dépenses sans précédent et de nombreux changements d’entraîneur à Stamford Bridge pourrait prendre fin. Goal.com rapporte cette information.

Pour rappel, le consortium BlueCo a racheté le club londonien en 2022 pour 2,5 milliards de livres sterling. Toutefois, selon les conditions du nouvel accord, la valeur du club serait estimée à plus de 5 milliards de livres sterling. Clearlake Capital contrôle actuellement 61,5 % des parts, tandis que les 38,5 % restants sont répartis à parts égales entre Todd Boehly, Mark Walter et le milliardaire suisse Hansjörg Wyss.

Tensions au sein de la direction et dossier du stade

Cette décision intervient alors que Chelsea n’a remporté ni le titre de Premier League ni la Ligue des champions ces dernières années, malgré d’immenses investissements financiers. Depuis mai 2022, le club a dépensé près de 1,5 milliard de livres sterling en transferts, mais ses résultats sont restés irréguliers et les entraîneurs se sont succédé. Des sources internes au club qualifient de professionnelles les relations entre Behdad Eghbali, cofondateur de Clearlake, et Boehly, mais les discussions autour d’un éventuel rachat n’ont jamais cessé au cours des deux dernières années.

L’un des principaux désaccords entre les parties concerne l’incapacité à parvenir à un consensus sur les projets de construction d’un nouveau stade. Les supporters expriment également leur mécontentement face au modèle de propriété complexe, au prix des billets et au système multi-clubs mis en place par BlueCo. Sur fond d’incertitude au sommet, l’équipe s’apprête à entrer dans une nouvelle phase.

Un virage majeur dans la politique de recrutement

Lors du mercato estival, sous la direction de Xabi Alonso, qui a pris les commandes de l’équipe, Chelsea a dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs et en a tiré 143 millions grâce aux ventes. Arrivé après le bref passage de Liam Rosenior, l’entraîneur espagnol a souligné qu’un effectif de haut niveau ne devait pas reposer uniquement sur le talent.

Selon Goal.com, pour mettre cette approche en œuvre, le club a recruté des joueurs expérimentés, Jordan Henderson, 36 ans, et Danny Welbeck, 35 ans. Cette décision témoigne d’un changement radical dans la politique de transferts d’un club qui avait dépensé des centaines de millions ces dernières saisons uniquement pour de jeunes joueurs inexpérimentés.