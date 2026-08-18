Rafael Leão devrait quitter l’AC Milan

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Rafael Leão devrait quitter l’AC Milan

Il est désormais presque certain que l’attaquant portugais Rafael Leão poursuivra sa carrière loin de l’AC Milan. Le joueur avait ouvertement reconnu vouloir vivre une nouvelle expérience lors du mercato estival, et les chemins des deux parties devraient se séparer avant le début de la saison 2026-2027. Ce départ pourrait devenir l’un des transferts les plus retentissants du football européen, plusieurs clubs prestigieux étant intéressés par le joueur. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon GOAL.com, les représentants du joueur et la direction du club se rencontreront prochainement afin de prendre une décision définitive. Alors que l’AC Milan réclamait initialement 60 millions d’euros pour son meneur de jeu et numéro 10, le club a désormais abaissé ce prix à 45 millions d’euros. Le club prévoit de réaliser le transfert sous la forme d’une vente directe ou d’un prêt avec obligation d’achat.

L’intérêt des clubs turcs et anglais

Le club turc de Galatasaray poursuit activement la course pour recruter Leão. Le club stambouliote est prêt à lui proposer un salaire net annuel de 10 à 12 millions d’euros ainsi qu’un contrat de cinq ans. Toutefois, l’offre actuelle de Galatasaray, à hauteur de 35 millions d’euros, reste inférieure aux exigences de l’AC Milan. Malgré cela, la direction du club turc souhaite conclure les négociations d’ici le début de la semaine prochaine.

Malgré cela, la priorité du joueur reste la Premier League anglaise. Selon La Gazzetta dello Sport, le club de la Roma a également pris contact avec Leão en Italie, mais cette option a été écartée en raison du montant élevé du transfert et du refus du joueur de rejoindre une autre équipe de Serie A.

Les options Chelsea et Arabie saoudite

Leão envisage de rejoindre Chelsea afin de remplacer son coéquipier en sélection, Pedro Neto. Les agents travaillent actuellement à son transfert vers le club anglais. Rappelons que Pedro Neto suscite également l’intérêt de Manchester City et du club saoudien d’Al-Hilal.

Si les options en Premier League n’aboutissent pas, les clubs saoudiens resteront également de sérieux prétendants. Bien que cette possibilité soit actuellement au second plan, elle est très attractive sur le plan financier. Dans les prochains jours, la future destination de Rafael Leão devrait être totalement clarifiée.

Rafael LeãoAC MilanChelseaGalatasaraySerie A
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Jahongir Tursunov
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