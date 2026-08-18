La structure de l’actionnariat de SpaceX dévoilée : Alphabet, principal investisseur externe

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La structure de l’actionnariat de SpaceX dévoilée : Alphabet, principal investisseur externe

Selon les informations officielles soumises à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la composition des principaux actionnaires externes de SpaceX, la société spatiale appartenant à Elon Musk, a été révélée. D’après ixbt.com, Alphabet, la société mère de Google, est devenu le principal investisseur externe de ce géant de l’aérospatiale, avec une participation évaluée à plusieurs milliards de dollars. À ce sujet, Ixbt.com en fait état .

Selon les chiffres figurant dans les documents, Alphabet détient environ 551,2 millions d’actions de SpaceX, soit près de 3,9 % du capital total. Sachant que la valeur globale actuelle de l’entreprise est estimée à environ 1,95 billion de dollars, la participation de la société mère de Google dans ce portefeuille s’élève à environ 77,2 milliards de dollars.

Les autres grands investisseurs de SpaceX

D’autres grandes institutions financières détiennent également des participations significatives dans le capital de SpaceX, qui obtient d’importants résultats dans l’exploration spatiale et le développement des communications par satellite. La société d’investissement Fidelity est notamment le deuxième investisseur externe, avec 302 millions d’actions, soit 2,2 %. La valeur actuelle de cette participation atteint près de 42,4 milliards de dollars.

Le fonds de capital-risque Gigafund complète le trio de tête. Il détient 171,8 millions d’actions, soit environ 1,2 % du capital de l’entreprise. La valeur de marché de cette participation est estimée à environ 24 milliards de dollars. Ces investissements considérables illustrent clairement le potentiel exceptionnel de l’industrie spatiale privée.

Le rôle et le contrôle d’Elon Musk dans l’entreprise

Malgré les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par des investisseurs externes, le contrôle total de SpaceX reste entre les mains de son fondateur et dirigeant, Elon Musk. Il détient près de 42 % du capital. Par ailleurs, environ 80 % des actions assorties de droits de vote lui appartiennent, ce qui lui permet de prendre seul toutes les décisions majeures concernant la stratégie et la gestion de l’entreprise.

Pour rappel, Alphabet est un géant mondial qui contrôle le moteur de recherche Google, le système d’exploitation Android, YouTube et d’autres grands services technologiques. Malgré cela, sa participation dans SpaceX est près de 20 fois inférieure à la participation personnelle d’Elon Musk. Cet investissement stratégique d’Alphabet constitue néanmoins un exemple évident de l’intégration étroite entre les secteurs technologique et spatial.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskInvestissement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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