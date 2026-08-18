Virgil van Dijk évoque les nouveaux défenseurs de Liverpool

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Virgil van Dijk évoque les nouveaux défenseurs de Liverpool

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a salué les débuts de Jérémy Jacquet et Ronald Araújo, arrivés lors du mercato estival, lors du match amical contre Como. Les Reds se sont imposés 2-0 avec autorité et ont ainsi réagi après leurs échecs en préparation. Goal.com rapporte cette information.

Selon ESPN, chacun des nouveaux joueurs a disputé une mi-temps. Écarté des terrains pendant une longue période après une luxation de l’épaule en février, Jacquet a attiré l’attention en inscrivant le deuxième but de l’équipe dès ses débuts avec Liverpool.

Les nouveaux défenseurs et leurs débuts

Ronald Araújo, prêté par Barcelone au club anglais jusqu’à la fin de la saison, a remplacé le défenseur français à la pause. Ces performances positives offrent à l’entraîneur Andoni Iraola une occasion importante de renforcer sa défense avant la nouvelle saison de Premier League.

Malgré cela, le défenseur expérimenté Virgil van Dijk a souligné qu’il faudrait du temps et de la patience pour former une paire fiable en défense centrale. Le Néerlandais a insisté sur l’importance d’acquérir de l’expérience ensemble lors des matchs officiels.

La compréhension sur le terrain et les projets à venir

Selon van Dijk, l’anglais de Jérémy est légèrement meilleur que celui de Ronald, mais tous les footballeurs professionnels se comprennent bien sur le terrain. Les joueurs évaluent les situations et ressentent de la même manière les principes défensifs, même s’il faudra un peu de temps pour renforcer leur communication.

Même si Jacquet a quitté le terrain légèrement fatigué, cela est naturel après 45 premières minutes suivant une longue absence. L’équipe se concentre désormais sur sa récupération complète et prépare un déplacement difficile à Newcastle pour la première journée de Premier League.

Rappelons que la victoire contre Como est le premier succès de Liverpool après les matchs malheureux face à Leeds United et Monaco. L’entraîneur Iraola avait reconnu que l’équipe peinait encore à maintenir son niveau physique pendant 90 minutes, tandis que van Dijk a relevé une nette amélioration de sa vivacité tactique.

LiverpoolVirgil Van DijkPremier LeagueRonald AraújoJérémy Jacquet
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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