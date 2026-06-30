Grands changements chez les Pays-Bas : Van Dijk et Koeman attendus au départ

L'échec de l'équipe nationale des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 2026 devrait amorcer une période de réformes sérieuses pour le football national. Après la défaite en quart de finale contre le Maroc, les spéculations sur le départ du capitaine Virgil van Dijk et de l'entraîneur Ronald Koeman s'intensifient de jour en jour. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien joueur Ronald de Boer, lors d'un entretien avec talkSPORT, a évoqué la situation actuelle au sein du camp néerlandais, soulignant qu'une nouvelle ère allait probablement débuter. Selon lui, Ronald Koeman démissionnerait de son plein gré en raison de la fin de son contrat et de la pression croissante. S'il ne le fait pas, le directeur technique de la fédération, Nigel de Jong, pourrait tout de même prendre une décision radicale.

Adieux du capitaine et changement d'entraîneur

Pour Virgil van Dijk, pilier de l'équipe, ce tournoi pourrait être le dernier sur la scène internationale. Le défenseur, actuellement âgé de 34 ans, aura 37 ans d'ici le prochain grand rendez-vous, l'Euro 2028. Selon Ronald de Boer, la star de Liverpool devrait annoncer officiellement sa retraite internationale dans les prochains jours.

Ronald Koeman a lui aussi admis lors d'interviews d'après-match qu'il devait réfléchir à son avenir. Le public néerlandais estime que l'équipe a besoin de nouvelles idées et d'un « nouveau souffle ». Le fait de n'avoir produit que deux occasions nettes en 120 minutes face au Maroc a suscité de vives critiques de la part des supporters et experts, adepts du football offensif traditionnel.

Pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale des Pays-Bas a quitté une Coupe du Monde sans atteindre les quarts de finale. Ce résultat a été un signal d'alarme sérieux pour la fédération nationale de football. Bien que Ronald de Boer ait reconnu Virgil van Dijk comme un capitaine exceptionnel, il a noté que savoir partir à temps est également un acte de courage.

L'attention se porte désormais sur le nom du nouvel entraîneur. La direction, menée par Nigel de Jong, a commencé à rechercher un spécialiste pour préparer l'équipe aux qualifications de l'Euro 2028. Ces changements attendus façonneront sans aucun doute le visage du football néerlandais pour la prochaine décennie.