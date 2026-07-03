Un homme étrangle sa femme après un conflit sur la dot et son poids

Dans l'État du Karnataka, en Inde, un conflit lié à la dot et des violences domestiques se sont terminés en tragédie. Selon les médias locaux, un homme a étranglé sa femme de 29 ans après des exigences de dot et des insultes régulières sur son apparence physique.

Il a été rapporté que la victime, Priyanka Kamalakar, s'était mariée avec Basavaraj Vaddar en 2024. Bien que la vie conjugale ait été paisible au début, les relations se sont détériorées avec le temps.

Selon l'enquête, Basavaraj et ses proches exigeaient que Priyanka apporte de l'argent supplémentaire et des bijoux en or de la part de ses parents. Face au refus de ces demandes, la femme a subi des pressions psychologiques et physiques constantes.

Le suspect humiliait également fréquemment sa femme à cause de son poids, l'insultant en disant qu'elle était trop grosse et incapable d'avoir des enfants. Selon les sources, cela a provoqué des disputes et des conflits permanents entre les époux.

Le 29 juin dernier, une nouvelle dispute familiale a éclaté le soir dans leur maison du village de Xanasi. Selon les premières informations de l'enquête, Basavaraj a étranglé sa femme pendant la dispute. Il est également suggéré qu'il aurait tenté d'effacer les preuves du crime.

Une affaire criminelle pour meurtre volontaire a été ouverte. La police a arrêté Basavaraj Vaddar ainsi que trois de ses proches : Renavva, Subhash et Siddaramesh.

Les forces de l'ordre poursuivent actuellement les investigations sur cette affaire.