La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, continue de connecter les régions les plus reculées du monde au monde numérique via son internet par satellite Starlink. Dans le cadre d'un nouveau projet majeur, un partenariat a été établi avec le gouvernement du Paraguay pour connecter plus de 1600 écoles dans les zones les plus isolées du pays à un réseau internet haut débit et à faible latence. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Cette initiative est réalisée avec le soutien du ministère national des Technologies de l'information et de la Communication du Paraguay (MITIC) et de la compagnie nationale de télécommunications COPACO. Selon ixbt.com, l'objectif principal du projet est d'éliminer la fracture numérique à travers le pays et de porter la qualité de l'éducation à un nouveau niveau.

Grâce à ce projet, plus de 50 000 élèves et enseignants auront accès à des ressources éducatives modernes. Cela inclut des cours en ligne, des bibliothèques numériques et des plateformes de coopération internationale. Dans les zones où l'accès à internet était auparavant difficile, le processus éducatif sera désormais entièrement numérisé.

Expansion à l'échelle mondiale

SpaceX ne se limite pas au Paraguay. Ces derniers mois, l'entreprise a intensifié ses activités dans d'autres pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Notamment, des dizaines d'écoles reculées au Kenya et en Bolivie sont déjà connectées avec succès au système Starlink, augmentant considérablement l'efficacité de l'éducation dans ces régions.

De plus, SpaceX a obtenu l'autorisation officielle de lancer les services Starlink en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Cela montre que l'internet par satellite devient la solution unique dans les points où l'infrastructure câblée traditionnelle ne peut atteindre, en élargissant la couverture globale.

L'importance de telles technologies est également élevée dans le contexte de l'Ouzbékistan. Étant donné que le déploiement de lignes de fibre optique dans les villages montagneux et reculés du pays nécessite des coûts élevés, des solutions comme Starlink pourraient être une alternative efficace pour les établissements d'éducation et de santé locaux à l'avenir.

Actuellement, au Paraguay, non seulement les écoles, mais aussi les centres médicaux ruraux commencent à être connectés progressivement au réseau. Cela joue un rôle crucial dans le sauvetage de vies grâce aux téléconsultations médicales et à l'échange rapide d'informations.