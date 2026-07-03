Coup majeur sur le marché pour l'Arsenal Women : Georgia Stanway rejoint le club londonien

Georgia Stanway, milieu de terrain phare de l'équipe nationale d'Angleterre, est officiellement devenue membre du club londonien Arsenal. Après quatre années couronnées de succès au Bayern Munich, la joueuse de 27 ans a décidé de retourner dans son pays. Ce transfert constitue l'un des premiers et des plus importants achats d'Arsenal lors de ce mercato estival, signalant les ambitions du club pour la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com informe le média.

Les rumeurs concernant le passage de Stanway au club londonien persistaient depuis qu'elle avait annoncé son départ du Bayern en janvier dernier. Après de longues négociations, la joueuse a été officiellement présentée vendredi. Il a été annoncé que la milieu expérimentée portera le numéro 4 dans le nord de Londres. Ce transfert est également considéré comme un événement majeur pour le football féminin anglais.

Selon Goal.com, la joueuse a signé un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe, incluant une option de prolongation d'un an. Stanway s'est dite ravie de rejoindre Arsenal, saluant particulièrement le rôle du club dans l'évolution du football féminin. Selon elle, c'est précisément le désir de remporter des trophées et de progresser en tant que joueuse qui a motivé sa décision.

Quatre ans de succès en Allemagne

Le passage de Georgia Stanway au club munichois a marqué un tournant dans sa carrière. Après avoir mis fin à une collaboration de sept ans avec Manchester City en 2022 pour rejoindre l'Allemagne, elle y est devenue une véritable star. Avec le Bayern, elle a remporté huit trophées, dont quatre titres consécutifs de Bundesliga et deux Coupes nationales.

Elle a également largement contribué à porter le Bayern jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison, le meilleur résultat du club depuis cinq ans. Durant son séjour en Allemagne, Stanway s'est illustrée non seulement au niveau du club, mais aussi sur la scène internationale. Elle a remporté le Championnat d'Europe avec l'équipe d'Angleterre et a atteint la finale de la Coupe du Monde 2023.

De nouvelles opportunités pour Arsenal

L'entraîneuse d'Arsenal, Renee Slegers, a hautement salué le transfert de Stanway. Selon elle, l'expérience et la mentalité de gagnante de la joueuse apporteront une nouvelle dimension au milieu de terrain de l'équipe. L'activité de Stanway dans l'axe et sa capacité à organiser les attaques devraient parfaitement s'intégrer au style de jeu du club londonien.

Les distinctions individuelles de la joueuse témoignent également de son niveau. Après ses performances remarquables lors de la Coupe du Monde, elle a été nommée pour la première fois au Ballon d'Or. Désormais, cette expérience devra aider Arsenal à reprendre le leadership tant dans le championnat d'Angleterre que sur la scène internationale.

L'équipe féminine d'Arsenal s'apprête actuellement à entamer sa préparation pour la nouvelle saison. L'arrivée d'une joueuse du calibre de Stanway suscite un grand espoir chez les supporters. Il est fort probable qu'elle devienne un élément indispensable du onze titulaire dès les stages de pré-saison.