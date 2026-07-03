Le design de l'iPhone 18 Pro a été révélé

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Le design de l'iPhone 18 Pro a été révélé

De nouvelles informations sur le futur iPhone 18 Pro d'Apple ont fuité sur Internet. Cette fois, des images illustrant l'apparence potentielle de l'appareil, de nouvelles couleurs de châssis et certains changements de design ont été rendues publiques.

Selon les informations, les images ont été diffusées suite à une cyberattaque contre Tata Electronics , l'un des principaux partenaires de production d'Apple. Android Authority rapporte qu'en conséquence de l'attaque, plus de 200 000 fichiers d'un volume total de plus de 630 GB ont été divulgués.

Les images partagées par des insiders montrent également les nouvelles couleurs préparées pour l' iPhone 18 Pro . EarlyAppleLeaks indique qu'Apple a choisi la couleur Cherry Red foncé pour la production de masse. Bien que l'entreprise ait testé plusieurs variantes, cette teinte aurait été approuvée comme décision finale.

Un smartphone Apple iPhone rouge avec l'inscription

Parallèlement, CMF (Color, Material and Finish) un châssis violet foncé nommé Burgundy testé dans le cadre du programme est également apparu sur le web. Cependant, les sources précisent que cette variante ne fait pas partie de la gamme finale.

Les documents divulgués soutiennent également les prévisions précédentes sur le design de l'appareil. En particulier, grâce au repositionnement des capteurs frontaux, la Dynamic Island devrait être plus compacte et moins visible.

Auparavant, une vidéo de tests internes évaluant la résistance aux chutes de l' iPhone 18 Proavait déjà fuité sur Internet. Cela montre qu'Apple travaille sérieusement sur la robustesse de la nouvelle génération de smartphones.

Le design de l'iPhone 18 Pro a été révélé

Apple n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant ces fuites. Néanmoins, les images et les données techniques augmentent l'intérêt autour du futur iPhone 18 Pro .

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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