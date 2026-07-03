Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a répondu aux questions des journalistes avant le match contre le Cap-Vert dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe du Monde. Le technicien a rejeté les critiques concernant le manque de diversité offensive de l'équipe et sa dépendance excessive envers le capitaine Lionel Messi. Cette rencontre, qui se déroulera à Miami, promet d'être un choc passionnant entre la surprise du tournoi et les champions en titre. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de la phase de groupes, l'Argentine a réalisé un parcours sans faute pour terminer en tête du groupe G. Après une victoire 3-1 contre la Jordanie lors de la dernière journée, l'« albiceleste » s'est qualifiée pour les play-offs avec confiance. Cependant, de nombreux experts soulignent la part prépondérante de Lionel Messi dans les buts marqués. L'attaquant de 37 ans a réussi à trouver le chemin des filets à 6 reprises dès la phase de poules.

Responsabilité du but et jeu collectif

Selon Goal.com, Lionel Scaloni a affirmé qu'il n'était pas inquiet de l'efficacité du capitaine. Pour l'entraîneur, peu importe l'auteur du but, c'est la victoire collective de l'équipe qui prime. « Nous sommes en forme et, comme tout le monde, nous sommes enthousiastes. Nous avons face à nous un adversaire respectable qui joue très bien. En play-offs, il n'y a pas de place pour l'erreur — l'équipe qui perd rentre chez elle », a souligné le coach.

Évoquant les discussions autour de Messi, Scaloni a déclaré : « Lionel Messi a appris à jouer dans toutes les conditions. D'autres joueurs ont eu des occasions, mais c'est Leo qui en a profité. Je souhaite que les buts soient répartis dans l'équipe, mais tant que l'équipe gagne, ce n'est pas un problème ». Cette déclaration témoigne d'une sérénité interne au sein du camp argentin.

Cap-Vert : un adversaire surprise et dangereux

Le Cap-Vert, prochain adversaire de l'Argentine, est devenu la véritable révélation de ce tournoi. Ils ont surpris des équipes fortes comme l'Espagne et l'Arabie Saoudite lors de la phase de groupes, restant invaincus. Scaloni est conscient qu'il ne sera pas facile de percer le verrou défensif adverse.

« Le Cap-Vert est une équipe qui ne connaît pas encore la défaite. Ils méritaient même de gagner contre l'Arabie Saoudite. Ils ferment très bien l'axe central en défense et sont extrêmement dangereux en contre-attaque. Ils disposent de joueurs techniquement forts. Nous les évaluons à leur juste valeur et les respectons », a ajouté l'entraîneur.

Il est naturel que ce match suscite un grand intérêt, y compris pour les passionnés de football ouzbeks. En effet, chaque match avec Lionel Messi est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde, y compris dans notre région. Le 1/16e de finale entre l'Argentine et le Cap-Vert aura lieu vendredi à Miami, sous un climat très humide.