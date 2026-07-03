Révolution dans le système éducatif chinois : l'IA devient obligatoire à tous les niveaux

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Révolution dans le système éducatif chinois : l'IA devient obligatoire à tous les niveaux

Le gouvernement chinois a annoncé une stratégie d'envergure visant à réformer en profondeur le système éducatif national. Selon celle-ci, l'apprentissage des technologies d'intelligence artificielle (AI) deviendra obligatoire dans tous les établissements d'enseignement. Ce plan quinquennal, approuvé par le Conseil d'État de la République populaire de Chine, est considéré comme une étape cruciale vers l'indépendance technologique du pays. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouveau programme s'appuie directement sur les appels du président de la RPC, Xi Jinping, à accélérer la formation de spécialistes dans le domaine des technologies de pointe. Alors que la croissance économique ralentit et que la concurrence technologique avec les États-Unis s'intensifie, Pékin considère l'AI comme le principal moteur du développement futur. L'objectif est d'accroître la littératie numérique des élèves et des étudiants et de développer leurs compétences en utilisation pratique des systèmes intelligents modernes.

Objectifs stratégiques et souveraineté technologique

Selon le document du Conseil d'État, les administrations régionales sont chargées de mettre rigoureusement en œuvre cette politique sur le terrain. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à atteindre le leadership mondial dans des secteurs critiques. Face aux restrictions d'exportation imposées par les pays occidentaux sur les semi-conducteurs avancés et les systèmes de calcul, la Chine est contrainte de créer sa propre base technologique nationale.

À travers cette réforme, le gouvernement chinois vise à résoudre simultanément deux tâches majeures : déployer rapidement les technologies AI pour accroître la productivité du travail dans l'économie, tout en atténuant l'impact négatif de l'automatisation sur le marché de l'emploi. Cette question est particulièrement sensible alors que le taux de chômage des jeunes reste élevé dans le pays.

Marché du travail et protection sociale

Le ministère chinois de l'Éducation avait précédemment recommandé aux établissements d'enseignement supérieur d'élargir les programmes axés sur l'intelligence artificielle. Cela est considéré comme un facteur clé pour accroître la compétitivité des diplômés sur le marché du travail. Parallèlement, Pékin s'efforce de maintenir un équilibre entre l'automatisation et l'emploi.

Les récentes décisions judiciaires le confirment également. Les tribunaux chinois ont jugé illégal, dans plusieurs cas, le licenciement d'employés dans le seul but de les remplacer par des systèmes d'AI. Cela démontre l'intention du gouvernement de poursuivre le progrès technologique sans nuire à la stabilité sociale.

En conclusion, la Chine vise à assurer une domination technologique à long terme en intégrant l'AI dans son système éducatif. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'efficacité économique, mais aussi de préparer les générations futures à la nouvelle réalité numérique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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