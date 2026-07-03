Une femme recherchée pour harcèlement d'hommes à Istanbul

Des vidéos montrant une femme commettant des actes inappropriés envers des hommes dans divers quartiers d'Istanbul ont suscité un large débat sur les réseaux sociaux.

Il a été rapporté que le premier incident s'est produit dans un atelier du district d'Umraniye. Les images de vidéosurveillance montrent la femme entrant sous prétexte de vendre un produit et tentant d'embrasser un employé masculin. L'employé a résisté et lui a demandé de quitter les lieux.

Peu après, des enregistrements similaires de caméras de surveillance ont été diffusés depuis un entrepôt et un autre point de vente dans le district de Bayrampasha. Les images montrent la femme s'approchant d'employés masculins sans leur consentement et les harcelant.

Selon des sources locales, une enquête est en cours sur ces incidents. Des recherches sont actuellement menées pour identifier et localiser la femme.